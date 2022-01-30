القبض على مقيمين جمعا أموالا مجهولة المصدر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قبضت الجهات الأمنية بمنطقة المدينة المنورة على مقيمين من الجنسية اليمنية جمعا أموالا مجهولة المصدر وحاولا تهريبها إلى خارج المملكة. وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة، في بيانه أمس، أن إدارة التحريات والبحث الجنائي قبضت على مقيمين من الجنسية اليمنية، لجمعهما أموالا مجهولة المصدر ومحاولة تهريبها إلى خارج المملكة بطرق غير مشروعة، حيث عثر بحوزتهما على 1,020,000 ريال، وجرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية، وإحالتهما إلى النيابة العامة.



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