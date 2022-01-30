شكرا لقرائتكم خبر متحدث الصحة: الحالات تعود إلى مستويات إيجابية أكثر اطمئنانا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أوضح مساعد وزير الصحة المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور محمد العبدالعالي أن العالم لا يزال يشهد تسجيلا ورصدا للحالات اليومية لفيروس كورونا ، إلا أن هناك على الجانب الآخر دولا تميزت بنسبة تغطية للقاحات في مجتمعها، حيث تعود الأرقام فيها إلى التحكم بمستويات أكثر أمانا.

وقال «نلاحظ عودة الحالات في المملكة إلى مستويات إيجابية أكثر اطمئنانا»، مشيرا إلى أن الصحة في ذات الوقت تتابع بقية الحالات سواء المنومة أو التي في العنايات الحرجة، التي يلاحظ ارتفاع النسب فيها، مبينا أن «الحالات الحرجة تتبع حالات الإصابات في أسبوعين إلى أربعة أسابيع في مستوى منحنياتها، ونحن نستبشر خيرا في مقبل الأيام بأن نشهد انخفاضا فيها والأهم أن نواصل الاحترازات الوقائية والتقيد بها والحصول على اللقاحات المستحقة».

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الدوري لمستجدات فيروس كورونا المنعقد أمس، بمشاركة المتحدث الرسمي لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان سيف السويلم، أن الجرعة المنشطة أو المعززة يستطيع الحصول عليها كل من مضى على أخذه للجرعة الثانية ما بين 3 أشهر إلى 6 أشهر ممن هم أعمارهم أكبر من 16 عاما.

من جانبه أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان سيف السويلم أن الوزارة تواصل متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا (كوفيد 19) في المنشآت والأسواق التجارية، بالمشاركة مع الجهات ذات العلاقة؛ لتحقيق الأهداف الصحية المشتركة مع القطاعات الحكومية كافة، من خلال تكثيف أمانات المناطق والبلديات الفرعية زياراتها التفتيشية على الأسواق والمنشآت التجارية وقاعات الأفراح والمناسبات والاستراحات؛ حيث سجل القطاع البلدي نسبة امتثال مطمئنة.

وبين السويلم أن الوزارة ممثلة بأمانات المناطق، نفذت منذ بدء تطبيق الإجراءات الاحترازية المخففة للوقاية من فيروس كورونا في المنشآت والأسواق التجارية في الأول من أكتوبر حتى أمس الأول 528,489 زيارة.

وأوضح أن القطاع البلدي بالوزارة مستمر في تنفيذه للجولات الميدانية الرقابية، وذلك لمتابعة تطبيق الضوابط الوقائية الصادرة من الجهات الصحية من خلال أمانات المناطق والبلديات الفرعية؛ عبر زياراتها التفتيشية على الأسواق والمنشآت التجارية وقاعات الأفراح والمناسبات.

وأشار إلى أن الوزارة تشدد على أصحاب المنشآت والمحال التجارية؛ التأكد من أن الحالة الصحية للزوار والعملاء والعمال «محصن» وذلك عبر تطبيق «توكلنا»، بدءا من الثلاثاء المقبل؛ حرصا على صحة الجميع، وتجنبا أيضا للمخالفات والعقوبات والغرامات المالية. وتؤكد الوزارة ضرورة الالتزام بوسائل الوقاية الصحية كافة؛ عبر الالتزام بارتداء الكمامة في جميع الأوقات، والحرص على تعقيم اليدين واتباع التوجيهات الصحية الصادرة بذلك، إضافة إلى مبادرة المواطنين والمقيمين لاستكمال جرعات لقاحات (كوفيد 19) المعتمدة في المملكة.

أبرز ما قاله متحدث الصحة:

