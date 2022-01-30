8 اشتراطات لتأهيل مقدمي خدمات الإعاشة في الحج

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في حين دعت أمانة العاصمة المقدسة متعهدي الإعاشة والراغبين في تقديم خدمات الإعاشة لموسم حج هذا العام لتقديم طلبات التأهيل عبر منصة مركز معلومات الإعاشة، بعد استيفاء المتطلبات واستكمال الإجراءات، التي تخول أصحاب تلك المنشآت تقديم خدمات الإعاشة والتموين لهذا العام ، حددت الأمانة 8 اشتراطات لتأهيل مقدمي خدمات الإعاشة منها، تفعيل برنامج الرقابة الذاتية في كافة مرافق المنشأة الغذائية، وتوفر كافة متطلبات اشتراطات الموقع ووسائل النقل والعاملين والطاقة التشغيلية واشتراطات الوجبات الغذائية، واستيفاء اشتراطات الدليل الإرشادي لإنتاج وجبات مسبقة التحضير، الصادرة من الهيئة العامة للغذاء والدواء. من جهة أخرى اشترطت الأمانة توفر 3 اشتراطات نظامية لممارسة عمل متعهدي الإعاشة منها: توفر رخصة بلدية نظامية سارية الصلاحية لنشاط متعهدي الإعاشة بالحج والعمرة، وتوفر سجل تجاري ساري الصلاحية. اشتراطات تأهيل مقدمي خدمات الإعاشة والضيافة (مطابخ متعهدي الإعاشة):





التسجيل في المنصة الالكترونية لخدمات الإعاشة (مركز معلومات الإعاشة والتغذية ) وذلك بموجب استكمال الإدخالات المطلوبة وتدقيق الطلب واعتماد التأهيل من قبل المختصين في الأمانة وإصدار شهادة تأهيل لكل عام.



تفعيل برنامج الرقابة الذاتية في كافة مرافق المنشأة الغذائية.



تأمين موظف تحت مسمى مشرف جودة مختص في سلامة الغذاء للقيام بإجراءات متابعة السلسلة الغذائية بالموقع وإجراء التتبع أوالاستدعاء للوجبات عند الحاجة مع تأمين البديل المؤهل عند تغيب أوإجازة الموظف الأساسي.



توفر كافة متطلبات اشتراطات الموقع ووسائل النقل والعاملين والطاقة التشغيلية واشتراطات الوجبات الغذائية.



حصول المنشأة على شهادة متعمدة بتطبيق أحد أنظمة سلامة الغذاء (نظام تحليل المخاطر، ونقاط التحكم الحرجة) أو شهادة ايزو 22000 سارية المفعول أومتعاقد للحصول عليها.



استيفاء اشتراطات الدليل الإرشادي لإنتاج وجبات مسبقة التحضير (مجمدة - مبردة) الصادرة من الهيئة العامة للغذاء والدواء، ولائحة اشتراطات تداول الأغذية الجاهزة للأكل في حالة تقديم وجبات غذائية مسبقة التحضير من قبل مطابخ الإعاشة.



طباعة شهادة التأهيل للمنشأة وتعليقها داخل الموقع.



إصدار بطاقة تعريف لمشرف الجودة لدى متعهد الإعاشة وتسجيل بياناته في مركز معلومات الإعاشة ومتضمن كامل المستندات والشهادات الحاصل عليها.



الاشتراطات النظامية لممارسة عمل متعهدي الإعاشة: توفر رخصة بلدية نظامية سارية الصلاحية لنشاط متعهدي الإعاشة بالحج والعمرة. توفر سجل تجاري ساري الصلاحية لنشاط متعهدي الإعاشة بالحج والعمرة. ترخيص الدفاع المدني ساري المفعول.

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