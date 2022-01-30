شكرا لقرائتكم خبر اكتمال المرحلة الثالثة لنقل 500 ألف م3 من المياه المحلاة إلى عسير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شهد أمير منطقة عسير رئيس هيئة تطوير المنطقة تركي بن طلال، اكتمال المرحلة الثالثة من مشروع نقل المياه المحلاة من محطة «الشقيق» على ساحل البحر الأحمر إلى منطقة عسير، الذي أضاف نحو 275 ألف م3 يوميا لتصل كميات المياه المحلاة التي تستفيد منها محافظات عسير إلى 500,000م3 يوميا.

وكان الأمير تركي بن طلال، اطلع في زيارات سابقة لمواقع المشروع على مسار أنابيب خط أبها التي يبلغ طولها 107 كيلومترات، وتصل إلى 9 محافظات ومراكز شمال تهامة عسير للمرة الأولى، حيث ستنتهي أعمال خط (الشقيق- محايل- المجاردة) في مارس المقبل.

وتستقبل منطقة عسير قبل مشروع المرحلة الثالثة نحو 330,000 م3 يوميا من المياه المحلاة ترتفع في موسم الصيف إلى 390,000 م3 يوميا، وبانتهاء هذه المرحلة تم إنهاء عجز المياه المحلاة بالمنطقة، ويتوقع أن يكون هناك فائض يقدر بنحو 110 آلاف م3يوميا.

وتشير الخطط المعتمدة للمشروع إلى استهداف الوصول إلى 650 ألف م3 يوميا في حالة الطواري.

يذكر أن المشروع يضم 24 خزانا بسعة تصل إلى 1,048,000 م3 من المياه المحلاة، يتم ضخم المياه لها من 10 محطات و 44 وحدة ضخ ذات سعة عالية، كما يضم المشروع 3 خزانات رئيسة لاستقبال المياه من منظومات إنتاج الشقيق بسعة 420 ألف م3.

وتم خلال مراحل تنفيذ المشروع إنشاء 3 خزانات طرفية في أبها بسعة 212 ألف م3.

مشروع نقل المياه المحلاة إلى عسير:

