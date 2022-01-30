اكتمال المرحلة الثالثة لنقل 500 ألف م3 من المياه المحلاة إلى عسير

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وكان الأمير تركي بن طلال، اطلع في زيارات سابقة لمواقع المشروع على مسار أنابيب خط أبها التي يبلغ طولها 107 كيلومترات، وتصل إلى 9 محافظات ومراكز شمال تهامة عسير للمرة الأولى، حيث ستنتهي أعمال خط (الشقيق- محايل- المجاردة) في مارس المقبل.
وتستقبل منطقة عسير قبل مشروع المرحلة الثالثة نحو 330,000 م3 يوميا من المياه المحلاة ترتفع في موسم الصيف إلى 390,000 م3 يوميا، وبانتهاء هذه المرحلة تم إنهاء عجز المياه المحلاة بالمنطقة، ويتوقع أن يكون هناك فائض يقدر بنحو 110 آلاف م3يوميا.
وتشير الخطط المعتمدة للمشروع إلى استهداف الوصول إلى 650 ألف م3 يوميا في حالة الطواري.
يذكر أن المشروع يضم 24 خزانا بسعة تصل إلى 1,048,000 م3 من المياه المحلاة، يتم ضخم المياه لها من 10 محطات و 44 وحدة ضخ ذات سعة عالية، كما يضم المشروع 3 خزانات رئيسة لاستقبال المياه من منظومات إنتاج الشقيق بسعة 420 ألف م3.
وتم خلال مراحل تنفيذ المشروع إنشاء 3 خزانات طرفية في أبها بسعة 212 ألف م3.
مشروع نقل المياه المحلاة إلى عسير:
- يضم 24 خزانا بسعة تصل إلى 1,048,000 م3
- يتم ضخ المياه لها من 10 محطات و 44 وحدة ضخ ذات سعة عالية.
- يضم المشروع 3 خزانات رئيسة لاستقبال المياه من منظومات إنتاج الشقيق بسعة 420 ألف م3.
- تم إنشاء 3 خزانات طرفية في أبها بسعة 212 ألف م3.
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