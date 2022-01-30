شكرا لقرائتكم خبر تحرير 575 مخالفة على مراكز تجارية بالشرقية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حررت 7092 جولة رقابية لأمانة المنطقة الشرقية وجولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع خلال الأسبوع الماضي 575 مخالفة، وجرى إغلاق 8 منشآت غير ملتزمة بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الخاصة بفيروس كورونا وتطبيق «توكلنا»، وكذلك عدم التقيد بالاشتراطات البلدية والصحية والتعليمات.

من جهة ثانية كشفت أمانة الشرقية أمس، عن مشروعات تنموية وأنسنة لحاضرة الدمام خلال العام الحالي.

وشملت في ضاحية الملك فهد بالدمام أعمال شبكات تصريف مياه الأمطار، ومحطة ضخ وخط طرد للمياه، مبينة أنها انتهت من إعداد دراسة وتصاميم منظومة تصريف مياه الأمطار لكامل أحياء الضاحية.

وأبانت أن المرحلة الأولى من مشروع تصريف مياه الأمطار في ضاحية الملك فهد تتضمن مد خطي طرد متوازيين بطول 16,170 مترا طوليا بقطر 1800 ملم، يبدأ من المصب على الخليج العربي وصولا إلى الحي الخامس، فيما شملت المرحلة الثانية مد خطي طرد بطول 11.38 كلم من طريق أبوحدرية وصولا إلى محطات تصريف مياه الأمطار في الحي الثاني والحي الخامس.

وأفادت أمانة الشرقية بأنه سيطرح مشروع تطوير بوليفارد ضاحية الملك فهد بالدمام، الذي سيسهم في توفير فرص وظيفية.