ضبط 29,164 مخالفة لتدابير كورونا خلال أسبوع

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وسجلت منطقة الرياض العدد الأعلى بـ8012.
وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن.
المخالفات بحسب المناطق:
الرياض 8012
المدينة المنورة 4413
الشرقية 3632
مكة المكرمة 2564
حائل 2046
القصيم 1929
الجوف 1355
جازان 1178
تبوك 1012
الباحة 976
الحدود الشمالية 730
عسير 693
نجران 624
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