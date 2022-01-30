ضبط 29,164 مخالفة لتدابير كورونا خلال أسبوع

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بلغت مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا 29164 مخالفة، خلال الفترة من 20/ 6/ 1443هـ حتى 26/ 6/ 1443هـ. وسجلت منطقة الرياض العدد الأعلى بـ8012. وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن. المخالفات بحسب المناطق: الرياض 8012 المدينة المنورة 4413 الشرقية 3632 مكة المكرمة 2564 حائل 2046 القصيم 1929 الجوف 1355 جازان 1178 تبوك 1012 الباحة 976 الحدود الشمالية 730 عسير 693 نجران 624

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