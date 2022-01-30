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ضبط 29,164 مخالفة لتدابير كورونا خلال أسبوع

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- بواسطة أيمن الوشواش - بلغت مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا 29164 مخالفة، خلال الفترة من 20/ 6/ 1443هـ حتى 26/ 6/ 1443هـ.

وسجلت منطقة الرياض العدد الأعلى بـ8012.

وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن.

المخالفات بحسب المناطق:

الرياض 8012

المدينة المنورة 4413

الشرقية 3632

مكة المكرمة 2564

حائل 2046

القصيم 1929

الجوف 1355

جازان 1178

تبوك 1012

الباحة 976

الحدود الشمالية 730

عسير 693

نجران 624

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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