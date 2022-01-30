تسجيل 3669 إصابة بكورونا وشفاء 4375 حالة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سجلت وزارة الصحة أمس 3669 إصابة بفيروس كورونا المستجد، فيما تماثلت 4375 حالة للشفاء. وأوضحت الوزارة في إحصائية خلال الـ24 ساعة الماضية، أن عدد الحالات الحرجة بلغ 940 حالة. وبينت أنه جرى تسجيل 3 حالات وفاة، داعية الجميع إلى التواصل مع مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة المستجدات. الإصابات 683,053 الوفيات 8936 الحالات النشطة 38,926 حالات التعافي 635,191

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