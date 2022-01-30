شكرا لقرائتكم خبر عن جدة.. تقديم 68 ألف خدمة لسكان الأحياء التي تمت إزالتها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة، عن تقديم أكثر من 68 ألف خدمة لسكان الأحياء التي تمت إزالتها يأتي في مقدمتها توفير سكن مجاني.

وأوضحت أنه سيتم تجهيز 4781 وحدة سكنية مع نهاية 2022م، تُقدم للأسر الضمانية القاطنة في الأحياء العشوائية، المزالة بمحافظة جدة، فيما يشمل التسكين ثلاث فئات، الأولى: الأسر الضمانية القاطنة في العشوائيات، حيث تم تسكين أكثر من 550 أسرة أزيلت منازلهم حتى الآن، تقدموا بطلبات للجنة، لحين نقلهم بعد ذلك إلى وحدات الإسكان التنموي، والتي خصص لها 4781 وحدة سكنية ستكون جاهزة بالكامل مع نهاية 2022م.

أما الفئة الثانية، تشمل أصحاب المنازل القاطنين في العشوائيات المزالة ممن لديهم صكوك، حيث استأجرت لهم الدولة وحدات السكنية لحين استلامهم مبالغ التعويضات، بينما شملت الفئة الثالثة المواطنين القاطنين في العشوائيات وليسوا من مستفيدي الضمان وليس لديهم صكوك، إذ تتم دراسة حالتهم، ومن ثم تسكينهم بالتعاون مع الجمعيات الخيرية.