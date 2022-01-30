جامعة نورة تُدشن تطبيقها الإلكتروني لخدمة الطالبات

دشّنت رئيسة جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، الدكتورة إيناس بنت سليمان العيسى، اليوم هوية الطالبة الرقمية في تطبيق طالبات نورة،المقدم لطالبات الجامعة من أجل ضمان وصولهن الآمن والسريع إلى الخدمات، ومد جسور التواصل بين الجامعة وطالباتها.

ويهدف التطبيق إلى توفير أعلى درجات الاحترافية والجودة في تقديم الخدمات المتعددة، من وكالات الجامعة وعماداتها كافة إلى الطالبات بتقنية جاذبة وسهلة، كما يقدم لمستخدميه ورواده واجهة ميسرة الاستخدام باللغتين العربية والإنجليزية.

وأوضحت عميدة شؤون الطالبات، الدكتورة منيرة المقرن، أنّ التطبيق يأتي ضمن خطط الجامعة للارتقاء بمستوى الخدمات التقنية الذكية المقدمة للطالبات، وبما يعزز لديهن الشعور بالانتماء للجامعة، ويضمن جودة الخدمات المقدمة في البيئة التعليمية عبر أجهزتهن الذكية، بشكلٍ ينسجم مع هوية الجامعة في بوابتها الإلكترونية، بالشراكة مع الإدارة العامة لتقنية المعلومات والاتصالات، وبالتعاون مع وكالة الجامعة للدعم الأكاديمي والخدمات الطلابية وعمادة شؤون الطالبات.

في المقابل أشارت المشرفة العامة على الإدارة العامة لتقنية المعلومات والاتصالات، المهندسة غادة بنت هديان البقمي، إلى أنّ تطبيق طالبات نوره يتضمن في إصداره الحديث العديد من الخدمات، مثل: هوية الطالبة الرقمية مدعومة بتقنية QR، استعراض الجدول الدراسي، الاطلاع على المعدل التراكمي، خدمة تقديم إخلاء طرف، التسجيل في الأنشطة اللامنهجية داخل الجامعة، والتقويم الأكاديمي وغيرها من الخدمات والمزايا المقدمة؛ بهدف مواكبة التحول الرقمي من خلال ترشيد كفاءة الإنفاق، وتسهيل إجراءات الأعمال على الطالبة.

يُذكر أن تطبيق "طالبات نورة"هو أحد التطبيقات الجديدة التي تعتمدها جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن في مجال تفعيل دور التقنية في تعزيز وتطوير أساليب العمل.