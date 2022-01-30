شكرا لقرائتكم خبر عن الشرقية ثالثاً.. ضبط 29 ألف مخالفة للاحترازات بالمملكة خلال أسبوع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بلغت مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا "COVID-19" (29164) مخالفة، وذلك للفترة من 20/ 6/ 1443هـ حتى 26/ 6/ 1443هـ.

وسجلت منطقة الرياض العدد الأعلى بـ (8012)، ومنطقة المدينة المنورة بـ (4413) مخالفة، والشرقية بـ (3632)، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ (2564)، ومنقطة حائل بـ (2046)، ومنطقة القصيم بـ (1929)، ومنطقة الجوف بـ (1355)، ومنطقة جازان بـ (1178)، ومنطقة تبوك بـ (1012)، ومنطقة الباحة بـ(976)، ثم منطقة الحدود الشمالية بـ (730)، ومنطقة عسير بـ (693)، ومنطقة نجران بـ (624).

وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية، والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن.