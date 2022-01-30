شكرا لقرائتكم خبر عن «متحدث الصحة»: منحنى إصابات كورونا بالمملكة في تراجع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد المتحدث باسم الصحة، الدكتور محمد العبد العالي، أن منحنى إصابات كورونا بالمملكة في تراجع، قائلا: "نستبشر خيرا في الأيام القادمة بنزول منحنى الإصابات الحرجة في المملكة".

وأوضح خلال المؤتمر الصحفي عن مستجدات فيروس كورونا، أنه يمكن الحصول على الجرعة التنشيطية مباشرة بعد التعافي، عند الإصابة بفيروس كورونا.

كما شدد على ضرورة البعد عن الإشاعات والاستماع الى الجهات الرسمية التي تعي دائماً الخطوات التي تأخذها.

فيما ذكر متحدث البلدية سيف سالم السويلم، أنه بداية من 1 فبراير سيتم التحقق من الحصول على الجرعة الثالثة، لمن تنطبق عليهم الشروط.