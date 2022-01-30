شكرا لقرائتكم خبر عن أمين مكتبة الملك فهد : يوم التأسيس توثيق مستحق لتاريخ بلادنا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد الأمين العام المكلف لمكتبة الملك فهد الوطنية الدكتور منصور بن عبد الله الزامل أن يوم التأسيس الذي أعلن عنه بأمر ملكي كريم يمثل توثيق مستحق لتاريخ بلادنا وخطوة عظيمة تذكرنا بإقامة الدولة السعودية على يد الإمام محمد بن سعود – رحمة الله- مؤسس الدولة السعودية الأولى، حيث كانت الانطلاقة من الدرعية العاصمة الأولى للدولة 1139هـــــ لتؤسس أعظم وحدة جمعت أبناء شبة الجزيرة العربية تحت راية واحدة.

وأوضح الزامل أن هذا الأمر الملكي بتخصيص يوم الـ22 من فبراير من كل عام يوماً لذكرى تأسيس الدولة السعودية، باسم (يوم التأسيس) يعزز الشعور الوطني وقيم البناء والتأسيس والوحدة والهوية الوطنية ويخلق صناعة وعي بضرورة قراءة تاريخ المملكة العربية السعودية الضارب في إطناب التاريخ الثري بانتصاراتها وأمجادها ونستلهم منها العبر والدروس ولتجديد الحس الوطني وبث روح الانتماء في نفوس الشعب السعودي خاصة مع ما تسعى اليه المملكة تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان من نهوض وتطور وتحول وطني عبر رؤية 2030 .

الزامل بين في حديثة أن الوطن يمر بلحظات فريدة على كافة المستويات السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية من تطور ونمو وحداثة في كافة المجالات فأصبح يوم التأسيس واليوم الوطني في سبتمبر من كل عام يومان يمثلون وحدة واحده ورمز لعزة الوطن العظيم وقيادته الحكيمة التي نعيش في ظلها.

وسأل الزامل من الله العلي القدير أن يديم على هذه البلاد الأمن والأمان والخير والرخاء وأن يحفظ قائد هذه البلاد خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، ويديم عزهما.