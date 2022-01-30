شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البيئة : الإنفاق الحكومي المباشر في قطاع الثروة السمكية مليار ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - • نعمل مع الشركات الكبرى لتوفير البنی التحتية التكاملية مع الشركات الصغرى

قال وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، خلال المؤتمر والمعرض الدولي للثروة السمكية ، إن الأمن الغذائي ودعم قطاع الثروة السمكية والنمو السكاني المتزايد، والممارسات المضرة بالبيئة البحرية ، جميعها عوامل تحتم علينا التوجه إلى تطوير وتنمية صناعة الاستزراع المائي لتحقيق الأمن الغذائي والاستدامة.

وأضاف : بلغ حجم الإنفاق الحكومي المباشر في قطاع الثروة السمكية نحو مليار ريال في البنى التحتية والأبحاث والتوطينة ، ونعمل في المملكة على مواجهة التحديات عبر إيجاد حلول مدروسة وتحسين الممارسات وتحفيز القطاع وتسهيل الإجراءات وتوفير الأراضي وبناء الأنظمة اللازمة والرقابة، إضافة إلى بناء القدرات وإيجاد التشريعات الممكنة للقطاع.

وتابع ، نعمل مع الشركات الكبرى لتوفير البنی التحتية التكاملية مع الشركات الصغرى لتعزيز الفرص الإنتاجية والتسويقية الينعكس على زيادة الاستثمار بشكل مباشر.