8 مهام ينفذها الإشراف التربوي في المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال

نشرت وزارة التعليم عبر حسابها في تويتر أبرز 8 مهام ينفذها الإشراف التربوي لمتابعة سير العملية التعليمية الحضورية في المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال وهي : 1-متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والبروتوكلات الصحية المعتمدة 2- تنفيذ الزيارات الإشرافية لمديري المدارس والمعلمين حضوريا وعن بعد 3- متابعة أداء المدارس والمعلمين حضوريا وعن بعد 4- تقديم التغذية الراجعة لمديري المدارس والمعلمين 5- تطبيق الأساليب الإشرافية التي تدعم المعلمين لتقديم أفضل الممارسات التدريسية 6- دعم الطلبة ومتابعة سير العملية التعليمية داخل المدراس 7- متابعة انتظام الدراسة حضوريا وعن بعد من خلال منصة <�مدرستي> و<�روضتي> 8- متابعة وتقويم أداء مديري المدارس والمعلمين وتقديم التغذية الراجعة



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