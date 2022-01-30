شكرا لقرائتكم خبر عن السفيرة في الولايات المتحدة تلتقي رئيس الفريق السعودي لرئاسة مجموعة المانحين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - • مناقشة مسودة خطة المملكة لرئاسة مجموعة المانحين 2022-2023

التقت سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية سمو الأميرة ريما بنت بندر ، مع رئيس الفريق السعودي لرئاسة المملكة لمجموعة المانحين لدعم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة ومساعد المشرف العام على مركزالملك سلمان للإغاثة.

وجرى خلال اللقاء نقاش مسودة خطة المملكة لرئاسة مجموعة المانحين لدعم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة للعام 2022-2023.