شكرا لقرائتكم خبر عن 130 إصدار أمني جديد من «جامعة نايف العربية» بمعرض القاهرة للكتاب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تشارك جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب 2022م، بأكثر من 130 إصدارًا علميًا، شملت مختلف المجالات الأمنية بمفهوم الأمن الشامل والأمن الفكري، وكتب المصطلحات الأمنية، بالإضافة إلى الدوريات العلمية والأمنية.

وسيعرض جناح الجامعة أحدث 130 إصدارًا علميًا محكمًا من سلسلة إصداراتها في مختلف المجالات الأمنية والاجتماعية والثقافية، كما سيوفر الجناح مكتبة أمنية رقمية تخدم الأجهزة الأمنية العربية والباحثين والمهتمين من خلال المستودع الرقمي للجامعة على بوابتها الإلكترونية، إضافة إلى الأدلة والنشرات التعريفية والملصقات والدوريات الإعلامية، وأفلام وثائقية تعرف بمناشط الجامعة وإبراز الجوانب المهمة من النجاحات التي حققتها في مجالات اختصاصها واهتمامها كمكافحة الإرهاب والمخدرات والظواهر الإجرامية المستحدثة، وحقوق الإنسان، ومكافحة الاتجار بالبشر والأمن النووي وغيرها.