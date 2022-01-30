شكرا لقرائتكم خبر عن «الأحوال المتنقلة» تقدم خدماتها في 13 موقعاً حول المملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تواصل الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية تقديم خدماتها في (13) موقعاً حول المملكة, ضمن مبادرة "نأتي إليك" التي تنفذها وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية للجهات الحكومية والخاصة، ومبادرة "موجودين" الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز والقرى البعيدة عن مكاتب الأحوال المدنية.

وقدمت الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة عسير خدماتها اليوم للرجال في مطار أبها لمدة يومين، وفي مقر بلدية رجال المع لمدة يوم واحد، فيما تقدم الخدمة يوم الاثنين في مركز الجوه بمحافظة سراة عبيدة لمدة يومين.

وبدأت الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة عسير بتقديم خدماتها اليوم للرجال في مطار أبها لمدة يومين، وفي مقر بلدية رجال المع لمدة يوم واحد، فيما تقدم الخدمة غداً في مركز الجوه بمحافظة سراة عبيدة لمدة يومين.

وفي مكة المكرمة تقوم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بتقديم خدماتها اليوم للرجال في محافظة ميسان ومركز قيا, ويوم الاثنين في مركز أبو راكه، فيما تقدم الخدمة يوم الخميس في مقر الخطوط الجوية العربية السعودية بمدينة جدة ، لمدة يوم واحد لكل موقع.

وفي منطقة نجران تقوم الوحدات المتنقلة بتقديم الخدمة في جامعة نجران لمدة يوم واحد للنساء، وأربعة أيام للرجال.

وتقوم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بتقديم خدماتها للرجال والنساء في محافظة السليمي بمنطقة حائل، وفي مركز اليتمه بمنطقة المدينة المنورة، وللرجال في مدينة جواثا السياحية بمحافظة الأحساء بالمنطقة الشرقية لمدة أسبوع لكل موقع، فيما تقدم الخدمة للرجال والنساء في مركز الشقيق التابع لمحافظة دومة الجندل بمنطقة الجوف لمدة يومين، بينما تقدم الخدمة يوم الثلاثاء في مقر وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الرياض لمدة ثلاثة أيام.

وتوفر الوحدات المتنقلة للمستفيدين والمستفيدات خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها وبدل تالف عنها.

وتعد الخدمات المتنقلة من أبرز وسائل تقديم الخدمة الميدانية في الأحوال المدنية، بما تقدمه من تسهيلات لعموم المستفيدين من الرجال والنساء، وتسهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد على المستفيدين.