شكرا لقرائتكم خبر عن .. وتطبيقات إلكترونية لمعلمي الإنجليزية بالهفوف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت شعبة اللغة الإنجليزية بتعليم الهفوف ورشة عمل بعنوان «التطبيقات الإلكترونية في تدريس مناهج ماغروهل للمرحلة الابتدائية»، نفذها المشرف التربوي طلال بن عبداللطيف الخوفي، واستهدفت معلمي اللغة الإنجليزية بالمدارس، بهدف رفع كفاءتهم في استخدام التطبيقات الإلكترونية التعليمية.

وتناولت الورشة عددا من المحاور، أهمها مناقشة كيفية تفعيل التطبيقات واستخداماتها، ومناقشة مناسبتها للمرحلة الابتدائية، مع وضع المقترحات، كما تم استعراض أبرز التطبيقات الإلكترونية التعليمية المعينة للمعلمين في التعليم عن بعد والحضوري.