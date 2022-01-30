شكرا لقرائتكم خبر عن ورشة «تميز في الجودة الشخصية» بحماية الدمام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت وحدة الحماية الاجتماعية بالدمام تحت إشراف وتنسيق قسم التدريب والتطوير، ورشة تدريبية لمنسوبيها بعنوان «التميز في الجودة الشخصية»، قدمها المدرب عبدالله الحوطي الذي تناول عدة محاور، هي: مفاهيم الجودة الشخصية، والخصائص الخمس للجودة الشخصية، والتحديات في صناعة الأهداف، ولقيت الورشة تفاعلا كبيرا من خلال الاستفسارات الموجهة إلى المدرب من المشاركين.

جاء ذلك ضمن حرص إدارة الوحدة بقيادة عبير الدوسري، لإقامة ورش تدريبية تنعكس إيجابيا على الموظفين وتعاملهم مع المستفيدين، وقدم المدرب نسخة من كتابه بعنوان «بعد 35 عاما» لجميع المشاركين في الورشة، وفي الختام أثنت مدير الوحدة على جهود المدرب وجميل عطائه للمعلومة، وقدمت له درعا تقديرا لجهوده.