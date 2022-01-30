شكرا لقرائتكم خبر عن 40 متدربا في ختام «الحوار المجتمعي» بالأكاديمية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نظمت أكاديمية الحوار للتدريب التابعة لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، برنامجا تدريبيا في مسار «الحوار المجتمعي» مؤخرا، بالتعاون مع مركز التنمية الاجتماعية بالرياض لتقديم البرنامج للمجتمع ويستهدف الموظفين والطلاب والباحثين عن العمل.

واشتمل البرنامج، الذي قدمه د. زيد الخمشي بحضور 40 متدربا ومتدربة، على مجموعة من المحاور مثل مفهوم الحوار المجتمعي، ومهارات التواصل الإيجابي بين أفراد المجتمع، والأثر الحضاري للحوار المجتمعي على الفرد والمجتمع، والتمييز بين الممارسات الإيجابية والسلبية في الحوار المجتمعي، إضافة إلى عرض القصص والأمثلة لتوضيح ضرورة تفعيل وتطوير وتأصيل ثقافة الحوار بين الشباب بشكل مستمر، وبأساليب مختلفة لجعل الحوار أسلوب حياة وعمل.

وتناول البرنامج نماذج من السيرة النبوية، ونماذج من المجتمعات البشرية، كما تناول مهارة التفكير الناقد، ومفهوم الاعتدال والوسطية، ومفهوم التعايش المجتمعي، ومفهوم القيم المشتركة، التعاون، والاحترام، والتراحم.

كما اشتمل البرنامج في نهايته على ورشة عمل متعلقة بالموضوع لمساعدة المتدربين والمتدربات على تنمية قدراتهم في التفاعل الإيجابي مع الآخر وتعزيز العلاقة به، واختتم بعرض النتائج وتسليم شهادات الحضور للمتدربين والمتدربات.