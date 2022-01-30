شكرا لقرائتكم خبر عن أمين الشرقية يكرم فريق «السعودية الخضراء» لدخوله موسوعة «جينيس» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كرم أمين المنطقة الشرقية م. فهد بن محمد الجبير بمقر الأمانة، منسوبي الإدارات المشاركين في تشكيل أكبر شعار لمبادرة «السعودية خضراء»، التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في وقت سابق.

ونجحت المبادرة، التي نظمتها أمانة المنطقة الشرقية ممثلة في وكالة الخدمات بالدخول ضمن موسوعة «جينيس» للأرقام القياسية، بعد أن تمت زراعة 6250 شجرة من أشجار «الجاتروفيا» في مثلث بحي الشاطئ مقابل كورنيش الواجهة البحرية بالدمام، على مساحة 6200 متر مربع، مشكلة شعار «السعودية الخضراء»، بمشاركة أكثر من 400 متطوع ومتطوعة، وتحقيق أكثر من 2100 ساعة تطوع.

وأعرب م. الجبير خلال احتفالية لتكريم فريق العمل بالمبادرة، بحضور وكيل الأمين للخدمات م. زياد المغربل، عن شكره وتقديره لكل فريق العمل بهذه المبادرة، التي نظمتها الإدارة العامة للمشاركة الاجتماعية بالتعاون مع باقي الإدارات، موضحا أن هذا الإنجاز الذي حققته أمانة الشرقية جاء تأكيدا على أهمية مبادرة «السعودية الخضراء»، التي سترسم المملكة والمنطقة في حماية الأرض والطبيعة، ووضعها في خارطة طريق ذات معالم واضحة وطموحة تسهم بشكل قوي في تحقيق المستهدفات العالمية، مشيدا بالدعم الذي قدمه وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، لإنجاح هذه المبادرة للدخول في موسوعة «جينيس»، إلى جانب دعم إدارة دعم وتمكين الأمانات بالوزارة وتوجهها بشأن المشاركة المجتمعية ودعم المتطوعين، الذي يحرص عليه دائما الوزير.