شكرا لقرائتكم خبر عن الفرق التطوعية تتابع الالتزام بـ «الاحترازات» في مساجد الأحساء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شاركت إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة الأحساء، بالتعاون مع عدد من الفرق التطوعية، في تنظيم المصلين في صلاة الجمعة وسط جهود مكثفه وتسهيلا على الناس وحفاظا على سلامتهم، وأكد مدير الإدارة عبدالعزيز بن سالم الكليب، ضرورة التنبيه على المصلين بالابتعاد الجسدي بلطف ولين ولبس الكمامة.

تنظيم الدخول

وقدم الكليب شكره لخطباء الجوامع والمساجد على تعاونهم، ولجميع الفرق التطوعية بالمحافظة على مشاركتها في تنظيم دخول المصلين وإسهامها في نشر التوعية وطرق الوقاية والسلامة أثناء أداء فريضة الصلاة، إضافة إلى توزيعهم سجادات مؤقتة على المصلين، وتنظيم دخولهم وخروجهم وتوجيههم إلى مكان الصلاة، ووضع المسافة اللازمة بين كل مصلٍ وآخر.

جهود المتطوعين

ويأتي ذلك ضمن تأكيد وتوجيهات وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ د. عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، وكذلك توجيه مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة الشرقية، الشيخ عمر بن فيصل الدويش.

وأوضح المشرف على فريق نيوم التطوعي سعود بن عبدالعزيز الشعيبي، أن الفرق التطوعية شاركت في إجراء التنظيم وتوزيع السجادات والكمامات على الذين يحضرون دون كمامات، حرصا على سلامة المصلين قبل دخول الجامع، وتعقيم الأيدي كذلك.