شكرا لقرائتكم خبر عن 230 موهوبا بـ «الموهوبون العرب 2021» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت أمس مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة»، والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم «الألكسو»، نتائج النسخة الأولى من مبادرة «الموهوبون العرب»، التي تهدف إلى نشر ثقافة الموهبة ودعم رعاية الموهوبين في العالم العربي، خلال مؤتمر صحفي عقد في مدينة جدة، بحضور د. سعود المتحمي الأمين العام لـ«موهبة»، والمدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم «الألكسو» د. محمد ولد أعمر، ورئيس المجلس التنفيذي للمنظمة هاني المقبل.

وكشف الأمين العام لـ «موهبة» عن أسماء 230 موهبة عربية حصلوا على أعلى الدرجات في مبادرة «الموهوبون العرب 2021»، يمثلون 12 دولة عربية، وهي: المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، ودولة قطر، وسلطنة عُمان، ودولة فلسطين، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية العراق، والجمهورية اليمنية، والجمهورية التونسية، والجمهورية الإسلامية الموريتانية، ودولة ليبيا، موزعين على فئات ثلاث للطلبة الموهوبين، هي: «موهبة استثنائية»، و«موهوب»، و«موهبة الواعدة».

وتقدم د. المتحمي بالشكر لسمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان رئيس اللجنة الوطنية السعودية للتربية والثقافة والعلوم، وزير الثقافة، لرعايته ودعمه لمبادرة «الموهوبون العرب»، مثمناً لسموه وللجنة جهودهم في دعم المبادرات والشراكات.