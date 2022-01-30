شكرا لقرائتكم خبر عن دورات المياه العامة.. تشكو «الندرة» والإهمال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شدد مختصون على اهمية ضرورة توفير دورات مياه تناسب احتياجات المجتمع وزيادة اعدادها بمشاركة القطاع الخاص، وأكدوا خلال ندوة "اليوم" على أهمية النظافة المستمرة واستحداث دورات ذكية تحقق التوازن البيئي وتخلق مناظر جمالية في الأماكن العامة الخاصة بالترفيه والمشي وتكون جاذبة للناس، في الوقت الذي اكدت فيه أمانة الشرقية أن هناك من يعبث بدورات المياه وأنها بصدد انشاء دورات مياه بتصاميم حضارية وجودة عالية .

تلوث بيئي وانتشار الأمراض

قالت استشاري طب الأسرة د.هدى مهيني أن هناك أضرار صحية جراء اهمال دورات المياه في الأماكن العامة وأهمها انتشار الأمراض ، لا سيما في ظل جائحة كورونا التي تتطلب الحفاظ على النظافة والتعقييم بجانب الأضرار الصحية الناتجة عن التلوث البيئي الذي يتسبب بمخاطر صحية وتشوها بصريا .

وأوصت د. مهيني بضرورة الاهتمام بنظافة دورات المياه واستمرار تعقيمها من خلال الغسيل الجيد المتكرر.

إدارة اجتماعية باشراف اخصائيين في المرافق

ذكرت الاخصائي الاجتماعي خلود الحمد أن الدولة حرصت على توفير الخدمات العامة للمواطن والمقيم في الشواطيء والمنتزهات ومنها دورات المياه المنتشرة في عدة مواقع .

وأضافت أن دور الاخصائي الاجتماعي يتمثل في نشر الوعي بين أوساط المجتمع بأهمية المحافظة على الممتلكات العامة والتي يستفيد منها الجميع ، ويفترض ترسيخ هذا المبدأ من المنزل والحرص على على توعية المجتمع بخطورة اهمال دورات المياه وأضرار ذلك ومنها نقل العدوى ، خاصة وان المراحيض سيئة التهوية مثلا تعتبر بيئة خصبة لانتقال الأمراض والفيروسات .

وأكدت على أهمية وضع لوحات تثقيفية على تلك المرافق واستغلال مواقع التواصل في نشر تلك الرسالة التوعوية، وكذا تأسيس إدارة اجتماعية تتبع الإدارة العامة للمرافق يقوم عليها الاخصائيون الاجتماعيون وتفعيلها ولا تكون مجرد ادارة شكلية ، وكذلك عمل شراكات مع القطاع الخاص لاستحداث دورات مياه ذكية أو وضع عامل ينظف دورات المياه باستمرار وتكون هناك رقابة صارمة.

وأشارت الحمد إلى أهمية دور الأسرة وأن تبدأ بنشر الوعي بين أفرادها والحرص على رمي النفايات في المواقع المخصصة لها وأن يعلم الجميع أن دورات المياه يستفيد منها ذوي الإعاقة وكبار السن ومرضى السكر وغيرهم ، اضافة لزيادة دورات المياه على مسافات متقاربة.

اهتمام بالسائح "صحيا ونفسيا "

اوضحت الاخصائي النفسي نورة العتيبي أن مشكلات النظافة تعد هاجسا عالميا وتعتبرها منظمة الأمم المتحدة من أضخم قضايا العصر الحديث وعليه تحتفل الأمم المتحدة سنويا باليوم العالمي لدورات المياه .

وأشارت العتيبي أن نظافة دورات المياه إحدى الدلائل على رقي الدول والشعوب أو تخلفها والزائر للدول المتقدمة يلحظ مدى العناية بأدق التفاصيل ، ضرورة أن تكون العناية لدينا أكبر وعدم ترك الموضوع للاجتهاد ، فبعض الأماكن يوجد بها دورات مياه عمومية يرتادها العامة وليس لهم بديل آخر، وهذا يتطلب شعور بالانتماء الحقيقي للوطن والاحساس بالمسئولية الاجتماعية التي يترجمها احترام الانسان والحرص على المحافظة على الممتلكات العامة .

وأكدت العتيبي أهمية دور الجهات في نشر الوعي ووضع اشتراطات استخدام دورات المياه في الأماكن العامة والتأكد من سلامتها ونظافتها وصلاحيتها للاستخدام الأدمي ومحاسبة العابثين بهذه الممتلكات بوضع لوحات ارشادية وكذلك انشاء دورات مياه ذكية تحقق التوازن البيئي وخلق مناظر جمالية في الأماكن العامة الخاصة بالترفيه والمشي بحيث تكون جاذبة للناس نفسيا وعمليا .

وأشارت إلى دراسة طبية حذرت من الخطر الموجود بدورات المياه والتي قد تكون بؤرة لانتشار فيروس كورونا خاصة وأن المملكة حاليا تمر بمرحلة انتقالية في استثمار السياحة ولذا لا بد من الاهتمام بدورات المياه التي تعتبر من أساسيات السياحة .

وأوصت بضرورة فرض قيود على العابثين وتطبيق قوانين الذوق العام عليهم ، ورفع مستوى الوعي الحضاري في المجتمع من خلال سلوكيات أفراده .

لغة الجسد مع الصوت أكثر تأثيرا في تعزيز القيم

أوضح المستشار الاجتماعي والاخصائي الاجتماعي الطبي بوزارة الصحة طلال الأسمري أن هناك واجبات على المجتمع والمؤسسات الرسمية تجاه استخدام دورات المياه ، فالمؤسسات عليها واجب القيام بالتوجيه والتوعية وتبصير المجتمع بأهمية المرافق العامة من خلال المسجد والمدارس ، بينما الاسر والأفراد عليهم القيام بالدور النموذج والقدوة اولا ، بعد ان اثبتت دراسات مهارات التواصل أن اللغة الجسدية مع الصوت أكثر تأثيرا بنسبة 55 % في تعزيز قيم او اكتساب سلوك معين، وهذا هو المطلوب لنكون اكثر تأثيرا في المحافظة على الممتلكات العامة وممارسة ذلك من خلال الوالدين في تنفيذ بعض الانشطة والسلوكيات التي تدعو للحافظة على المرافق وتطبيق مبدا "حب لأخيك ما تحب لنفسك"

وأشار إلى أن هناك حقوق للمجتمع بشأن دورات المياه في الشواطيء ونحو ذلك تتمثل في وضع ارشادات لاستخدامها ، وتوزيعها بطريقه مناسبة ومدروسة تناسب عدد زائري المكان، وانشاء دورات مياه مستدامة تتوافق مع النطاق العمراني والصحه العامة ، وادراج مواد توعية وأنشطة بالمدارس تعزز الحفاظ على دورات المياه ، بجانب انشاء دورات مياه توافق متطلبات وحقوق كبار السن ومرضى السمنة االمفرطة والاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.

واضاف بأن أبرز التوصيات للحفاظ على دورات المياه هي تعزيز الاستخدام العادل والمستدام لها وتوفير ادوات مراقبة وتحكم وصيانة ، والتواصل بين المواطن والجهة المسؤولة لرصد الملاحظات.

أمانة الشرقية : حلول استثمارية مبتكرة لتطوير المنظومة

اوضح المتحدث الرسمي لأمانة المنطقة الشرقية محمد الصفيان أن الأمانة تعمل على ايجاد حلول استثمارية مبتكرة لتطوير منظومة دورات المياه والارتقاء بها بالشراكة مع القطاع الخاص مع منح الفرصة للمستثمرين لوضع دورات المياه الذكية لتحقيق عناصر جودة الحياة وكفاءة الانفاق.

وقال ان لوائح الاستثمار تضمنت العديد من الخيارات والحلول التي يمكن الاستفادة منها في تطوير المرافق العامة ودورات المياه ؛ ومن تلك الحلول طرح فرص استثمارية تتضمن انشاء وتشغيل وصيانة دورات المياه والمرافق العامة حيث تم طرح مساحات شاسعة من الواجهات البحرية والكورنيش وبنسبة بناء محدودة وتكليف المستثمرين بانشاء وتشغيل وصيانة دورات المياه في تلك المواقع.

واشار الى انه تم طرح منتزهات وحدائق عامة وتكليف المستثمرين بتطوير دورات المياه وتشغيلها وصيانتها وهناك المزيد من المواقع التي سيتم طرحها خلال هذه السنة ومنها الفرص الاستثمار الجديدة تحت مبادرة "حقوق التسمية والرعايات " وتتلخص الفكرة في اختيار موقع معلم أو ميداني أو ممشى أو كورنيش وطرحه على المستثمرين لوضع اسم المستثمر وشعاره مع تولي المستثمر لتطوير الموقع والتشغيل والصيانة وما يشتمل عليه من مرافق ودورات مياه عامة كحلول مبتكرة مما يسهم في وضع حلول جذرية لاشكاليات دورات المياه العامة والارتقاء بها.

وأضاف الصفيان بانه تم رصد تجاوزات عدة في دورات المياه مثل تكسير الرخام وسرقة الزجاج والأهواز وتكسير الأبواب والمراحيض إضافة إلى الكتابات المسيئة داخلها .

أبواب تفتح للداخل

اشار يحيى المقعدي من الاشخاص ذوي الاعاقة الى أن بعض دورات المياه في بعض المواقع السياحية تعاني من نقص شديد وعدم ملائمتها للأشخاص ذوي الاعاقة مثل المداخل التي قد تتسبب في انزلاقهم وكذلك الأبواب الخاصة بدورات المياه تفتح للداخل وبالتالي لا استطيع الدخول والاستفادة وأنا على كرسي متحرك وهو ما يمنع الخصوصية، وأضاف أنه سبق وتحدث مع أمانة الشرقية حول ذلك وحاليا يوجد فقط دورتي مياه في الواجهة الجديدة بالخبر وهناك خطر اضافي يتمثل في امتلائها بالمياه وبالتالي قد نتعرض للانزلاق ، وقال : نحن مستعدون لتزويد الأمانة بالمواصفات المناسبة لدورات المياه للاشخاص ذوي الاعاقة وكبار السن ، خاصة وأن المنطقة الشرقية واجهة سياحية مهمة ونأمل أن تناسب التحسينات جميع شرائح المجتمع.

تفعيل 16 دورة "ذكية" في جدة

فعلت أمانة محافظة جدة 16 دورة مياه ذكية “إلكترونية” للرجال والنساء، بأسعار لا تتجاوز 5 ريالات للاستخدام الواحد مع توفير الأيادي العاملة ، إضافة لمواقع للوضوء بالتعاون مع وقف الملك عبدالعزيز للعين العزيزية ، كما تعمل الأمانة على تعميم التجربة على كافة المشاريع المستقبلية لخدمة المجتمع

وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة محافظة جدة محمد البقمي ان الأمانة تعمل جاهدة لخدمة المجتمع بتوفير كافة احتياجاتهم اثناء تواجدهم في المواقع السياحية ومنها الواجهات البحرية وذلك من خلال توفير دورات مياه ذكية وبأسعار معقولة تناسب الجميع ، وتم توفير 8 دورات مياه للرجال ومثلها للنساء ، وأشار الى ان الدورات تمتاز بأنها إلكترونية، وتشتمل على نظام ذكي أوتوماتيكي للغسيل والتجفيف والتطهير بعد كل استخدام للأرضيات والحوائط وأجزاء الحمام المختلفة، أجهزة استشعار للمستخدم "المناديل، الحنفية، تجفيف الأيدي"، ومقابس للطوارئ خارجي وداخلي، بالإضافة إلى استخدام خامات مضادة للحريق ، مؤكداً ان الأمانة تعمل على تعميمها في مشاريعها المستقبلية .

"دورة"واحدة لكل كيلو متر بكورنيش الخبر

كشف مدير جمعية سواعد للإعاقة الحركية بالمنطقة الشرقية عن تقديم دراسة لأمانة المنطقة الشرقية في عام 2020 تفيد أن كورنيش الخبر الممتد لمسافة 15 كيلو متر لا يوجد به سوى 15 دورة مياه وبعضها لا يتوافق مع المواصفات المناسبة لكبار السن والاشخاص ذوي الاعاقة ، وواضاف ان الجمعية طالبت الأمانة بضرورة ايجاد حل عبر انشاء دورات مياه بمواصفات حديثة ، وتعهدت بانشاء دورتين على نفقتها، ولكن الامانة رفضت وقالت : إنها ستعيد انشاء دورات المياه .

استبدال صنابير المغاسل بـ "الحساسات"

ذكر باسل الأحمري من الأشخاص ذوي الإعاقة أن من أبرز المشاكل التي يواجهونها ضيق مداخل دورات المياه مما يصعب دخول الكرسي المتحرك، وكذلك عدم وجود الحدائد على الجدران لتعاون المعاقين على الحركة وعدم الإنزلاق، وكذلك عدم وجود كراسي مخصصة لذوي الاحتياجات داخل دورات المياه، وكذلك مغاسل الأيدي يجب أن تعمل على الحساسات بدلا من الصنابير التي تعيق عليهم فتحها، بالإضافة إلى عدم توفر طاولات خاصة لذوي الإعاقة داخل المطاعم في هذه المنتزهات.

وطالب كذلك بتهيئة "كاونترات" خاصة للاشخاص ذوي الإعاقة في المستشفيات، لتيسير عملية الدخول للطبيب، مشيرا إلى أنهم يتعرضون للاحراج بسبب ارتفاع الكاونترات.

صعوبة الدخول بالكرسي المتحرك

قال محمد اليامي من الأشخاص ذوي الإعاقة أن دورات المياه في المواقع العامة تكون ضيقة لا تساعد على دخول الكرسي المتحرك.

واضاف ان المواقف في الأماكن العامة ايضا أصبحت قليلة وكذلك تفرض رسوم، وفي بعض المواقع تكون بعيدة مما تتسبب في اجباؤ المعاق على المشي لمسافة طويلة للوصول إلى المحلات، إضافة لعدم توفر وسائل المساعدة في كثير من المواقع كالكراسي، وكذلك عدم أشخاص مخصصين لمساعدة ذوي الإعاقة، وطالب بأن تكون الموقف دون رسوم، وأشار إلى أنه رغم إعاقته إلا أن لديه اثنين من أبنائه يعانون الإعاقة ويصعب عليه انزالهم واركابهم إلى السيارة خصوصا في المواقع العامة ، مطالبا بوجود عمالة مخصصة لمساعدة هذه الحالات في الحدائق وكذلك توفير عيادات لذوي الإعاقة كمركز صحي ، خصوصا أنه عانى من علاج الأسنان لأحد أبنائه، بسبب عدم وجود عيادات مخصصة للمعاقين، وطالب كذلك بتوفير أجهزة بمواقع التنزه تساعد المعاقين على التمرين، ونواد سباحة ، ومدربين متخصصين .

6 تحديات تواجه أمانة الشرقية :

1- ترك المكان متسخا

2- الكتابة على الجدران

3- تكسير أدوات دورات المياه

4- ترك الماء مفتوحا

5- العبث بأبواب دورات المياه

6- التدخين داخل دورات المياه

مطالب المجتمع من الأمانة :

1- سن قوانين صارمة وتفعيلها تجاه من يسيء استخدام دورات المياه

2- عقد شراكة مع القطاع الخاص للمساهمة في نظافة دورات المياه

3- استحداث دورات مياه ذكية

4- الاستفادة من التجارب الناجحة

5- مراعاة كبار السن والاشخاص ذوي الاعاقة

6- زيادة أعداد دورات المياه