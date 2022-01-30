شكرا لقرائتكم خبر عن 10 مخالفات «احترازية» في 3 مجمعات سكنية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رصدت لجنة متابعة أوضاع سكن العمالة الأجنبية غرب الدمام، 10 مخالفات في المساكن التي زارتها أمس الأول للتأكد من الالتزام بالتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا «كوفيد 19» أو تفشي العدوى بين العمال.

وأوضح ممثل أمانة المنطقة الشرقية بلجنة متابعة سكن العمالة الأجنبية سامي العنزي، أن الحملة التي نفذتها الجهات الحكومية على المساكن التابعة للشركات كانت مكونة من 5 أفراد، يعملون في إطار التكامل والتعاون المشترك، وصولا للهدف، وهو اجتياز هذه المرحلة والجائحة التي يمر بها وطننا الغالي، لافتا إلى أن اللجنة رصدت 10 مخالفات، ووجهت 3 إنذارات.

وأشار إلى أن من أبرز المخالفات التي رصدتها اللجنة، سوء النظافة في المطبخ وغرف النوم ودورات المياه، وعدم وجود معقمات اليدين، والتزاحم في الغرف، والتهوية، وعدم وجود شهادة صحية، وعدم وجود أماكن مخصصة لوضع النفايات. وقال مشرف ترخيص سكن العمالة في بلدية غرب الدمام مشعل الرويلي، إن الحملة تضم أمانة المنطقة الشرقية، وبلدية غرب الدمام، والضبط الإداري، ووزارة الصحة، ووزارة الموارد البشرية، وتستهدف منع انتشار فيروس كورونا «كوفيد 19» بين العمال.

ولفت إلى أن اللجنة زارت 3 مجمعات سكنية، تحتوي على أكثر من 500 عامل أجنبي. مبينا أن آلية العمل تتضمن 19 معيارا صحيا تم تحديدها في مساكن العمالة والتي تحد من انتشار الجائحة، منها التطهير والتعقيم، ووجود غرفة عزل، والتهوية، وتحديد عدد العمالة في الغرفة الواحدة، ودورات المياه، ووجود حراس أمن، ووسائل السلامة، والعديد من المعايير الأخرى.