شكرا لقرائتكم خبر عن 412 مشاركا بتفعيل «مكارم الأخلاق» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اختتمت وكالة التوعية والتوجيه ممثلة بالإدارة العامة للتوعية في الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الورشة السادسة والأخيرة ضمن ورش عمل تفعيل الحملة الوقائية والتوعوية التي تنظمها الرئاسة العامة تحت عنوان «مكارم الأخلاق».

وشارك في الورش التي عقدت عن بعد، لمسؤولي الإدارات والمراكز الميدانية في فروع الرئاسة العامة، كل من: مدير عام التوجيه الشيخ محمد العصيمي، ومدير عام التوعية الشيخ أسامة العمري، ومدير عام البرامج الوقائية الشيخ سلطان العتيبي. وبلغ عدد المشاركين فيها ٤١٢ مشاركا، وهدفت الورش إلى تفعيل دور الرئاسة العامة في تحقيق أهداف الحملة، وتعزيز استثمار الشراكات الحكومية وغير الحكومية للحملة، وتعزيز دور العمل الميداني والتوعوي في إنجاح الحملة، وسبل تذليل الصعوبات التي تواجه العمل، ومناقشة المبادرات النوعية للحملة.

وتأتي هذه الورش بمتابعة مستمرة من الرئيس العام الشيخ د. عبدالرحمن السند، في تفعيل الحملة وتحقيق أهدافها.