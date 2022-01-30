شكرا لقرائتكم خبر عن مراجعة طلبات تجديد رخص المنشآت الصحية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تراجع صحة محافظة الأحساء طلبات المنشآت الخاصة لتجديد التراخيص، للتأكد من استكمال جميع الشروط وفق الآلية المنصوص عليها من وزارة الصحة.

وأبانت أن النظام يسعى إلى تحفيز وتمكين القطاع الخاص عبر الحصول على البيانات والتقارير آليا، مما يسهم إيجابا في زيادة جاذبية القطاع الصحي، وتدفق الاستثمارات وتنميتها في المملكة.

وأشارت الصحة إلى أنه بإمكان المنشآت الصحية الحصول على الخدمة، وذلك بالتسجيل في منصة «صحة»، حيث تتميز بتوفير البيانات والمعلومات بدقة عالية بشكل فوري، وسرعة تنفيذ وإنجاز المعاملات، وتسهيل الإجراءات الإلكترونية، حيث تركز الصحة بالأحساء على الخطوات التطويرية المتبعة في الإدارة والهادفة إلى تحسين مستوى وجودة الأداء العملي والخدمات المقدمة للقطاع الصحي الخاص تماشيا مع توجهات وزارة الصحة لتقديم أفضل الخدمات الصحية، وفقا لرؤية المملكة 2030م.

ومن جانب آخر، تواصل صحة الأحساء الجولات الميدانية للتحقق من حالة التحصين، حفاظا على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة، فيما نظمت ورشة عمل تدريبية لإعداد خطة استمرارية الأعمال في حال حدوث الأزمات والكوارث الصحية.