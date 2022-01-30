شكرا لقرائتكم خبر عن تسليم مواقع «الجملة» بسوق المواشي قريبا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يعمل مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بحفر الباطن على تهيئة سوق المواشي بالمحافظة، وذلك بعد التنظيم الجديد الذي طرأ عليه وشمل إعادة الترتيب والتنظيم والتخطيط. وشهدت الجهة الغربية وهي المنطقة «أ، ب» والتي تخص تجار الجملة تحديد المواقع وترتيبها ومن المتوقع تسليمها لأصحابها خلال الأيام القادمة. ومن المنتظر أن يبدأ العمل بالمنطقة «ج، د» والتي تخص فئة الأعداد الصغيرة والمتوسطة قريبا.

يذكر أن آلية العمل تضمنت تقسيم السوق لـ 4 فئات، وهي فئة «أ» الجملة، وفئة «ب» للفئة الأكبر من المتوسطة والأقل من الجملة، وفئة «ج» المخصصة للأعداد المتوسطة، و«د» للأعداد الصغيرة.

وأكد نائب مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة حفر الباطن زبن الشمري، أن هناك اشتراطات جديدة في سوق الأغنام يتابعها بشكل يومي مراقبو المكتب، أبرزها عدم تأجير الموقع، وعدم إيواء العمالة السائبة، وكذلك وضع رقم الموقع على الشبك، واستخراج مطبوعات وإيصالات، بالإضافة إلى تنظيف الموقع بشكل دوري.