شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة بالشرقية.. تدوير الأغذية والخضراوات الفاسدة لـ «أسمدة طبيعية» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف المتحدث الرسمي لأمانة المنطقة الشرقية محمد الصفيان عن إطلاق مبادرة لأول مرة بالمنطقة لإعادة تدوير المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك بالتعاون مع إحدى الجمعيات الوطنية لتحويلها إلى أسمدة طبيعية وفق أعلى المعايير الصحية والبيئية، كما يتم فرض الغرامات على مَن ينقل هذه المواد، مؤكدا حرص الأمانة على سلامة وصحة المواطن والمقيم، وتطبيق أقصى العقوبات بحق المخالفين.

المواد المضبوطة

أوضح الصفيان، أنه تم ضبط 300 طن منتجات فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي بسوق الدمام المركزي للخضار خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى تكثيف الجولات الرقابية للمراقبين الصحيين طوال أيام الأسبوع بأسواق النفع العام والمراكز التجارية والأنشطة

الخدمية للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية لضمان سلامة المعروضات من مواد غذائية أو استهلاكية أو غيرها من منتجات.

وبيّن أن الإجراءات المتبعة تهدف لتحسين المشهد الحضري وتوفير بيئة حضرية ذات معيشة صحية والارتقاء بجودة الحياة وتحقيقاً للاستدامة البيئية ورفع معدلات الجودة وترشيد الإنفاق.

رصد المخالفات

وأكد الصفيان، ضرورة وأهمية سلامة الأغذية وحفظ النظام، داعيا المواطنين والمقيمين عند رصد أي ملاحظة متعلقة بالصحة العامة الإبلاغ عبر قنواتها الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي أو الاتصال على مركز البلاغات بالأمانة «940».

لون الثمرة

من جهته، أوضح أخصائي التغذية بمستشفى الولادة والأطفال في الدمام د. حسن المغيزل أن المنتجات الفاسدة، تسبب تسمما غذائيا، تتراوح أعراضه ما بين آلام البطن، وقد تصل إلى الوفاة أحيانا، موصيا المستهلكين بفحص الثمار قبل شرائها.

وقال: من أبرز علامات فساد هذه المنتجات هو تغير لون الثمرة جزئيا أو كليا، وكذلك ذبولها، ووجود ثقوب في الغلاف الخارجي للثمرة يدل على تسلل الحشرات أو اليرقات إلى الداخل، ولذلك يجب انتقاء المشتريات الغذائية بعناية من أجل الحفاظ على الصحة.

نمو الجراثيم

وبيّنت أخصائية التغذية فاطمة البشراوي أن فساد الأغذية، يعرف بتغير صفاتها من المظهر والنكهة والرائحة بسبب نمو الجراثيم، التي تؤدي إلى تدهورها وفسادها وتحللها، وهو أيضا حالة تعفن تصيب المواد الغذائية فتصبح غير صالحه للاستهلاك الآدمي، بسبب عوامل خارجية أثرت فيها.

وقالت: على الرغم من الفوائد العديدة للخضراوات، لكنها مصدر كبير للبكتيريا في حالة عدم غسلها جيدا وتناولها وهي نيئة، إذ إن البكتيريا المحببة للخضراوات هي «السالمونيلا» وهي بكتيريا ضارة، يمكن أن تسبب الإصابة بالتسمم خاصة: الخس، والسبانخ، والملفوف، والطماطم.

الغسل الجيد

وأكدت: يجب غسل الخضراوات جيدا قبل تناولها لتقليل مخاطرها ولا ينصح بشراء أكياس السلطة الجاهزة، كما يفضل عدم تناول السلطة خارج المنزل.

وأضافت إن هناك بكتيريا ضارة محببة في الفواكه وهي اللستيريا، وتتواجد في البطيخ والشمام وتنمو على القشرة ثم تدخل الثمرة، كما أن هناك فيروسا ضارا محببا للفراولة، والتوت يسبب التهاب الكبد الوبائي، وذلك بسبب زراعتها في ماء ملوث.

وأوضحت: يجب التأكد من غسل القشرة قبل تقطيعها ثم وضعها في الثلاجة، وعدم تركها في درجة حرارة الغرفة العادية، مشيرة إلى أن هناك دلالات يجب أن يعلمها المستهلك تدل على فساد الأغذية قبل شرائها، إذ إن الأطعمة اللينة هي الأسرع فسادا، ومن علامات الفساد الطعم اللاذع مع رائحة أو عفونة وحموضة، كما يلاحظ عدم حركة الحشرات على الطعام الطازج.

وأضافت: يفضل ألا تبقى الفواكه والخضراوات في الثلاجة لأكثر من 3 أيام، ولا يجب تركها خارج الثلاجة، خاصة في الصيف حتى لا تتعرض للفساد.

النزلات المعوية

وأكدت أن التسمم الغذائي يتسبب في النزلة المعوية، وارتفاع الحرارة، والقيء، ومن الأمور التي يجب اتباعها للوقاية من ذلك: الاهتمام بالنظافة الشخصية، ونظافة الأيدي، والملابس أثناء تحضير الطعام مع ضرورة غسل اليدين جيدا بعد ملامسة الأطعمة النيئة كاللحوم والدواجن، فصل الأطعمة المطبوخة عن الأطعمة الخام، وعدم ترك الطعام دون تغطية لأكثر من ساعتين، والحرص على عدم حفظ الطعام الساخن في علب بلاستيكية خوفا من تفاعل المادة، الانتهاء من بقايا الطعام في غضون بضعة أيام من إعدادها، مع غسل الفواكه والخضراوات 3 مرات بالماء الدافئ لمدة 30 ثانية في كل مرة.

الخس والسبانخ والطماطم بيئة حاضنة لـ«السالمونيلا»