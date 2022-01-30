شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة آثار العواصف الرملية على الطرق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت وزارة النقل والخدمات اللوجيستية بالمنطقة الشرقية، أعمال الصيانة الدورية، على الطرق التابعة لها، وذلك لضمان انسيابية الحركة المرورية نتيجة العواصف الرملية.

ونشرت الوزارة معداتها على طرق الشرقية كافة، لإزالة تداعيات العاصفة، مشيرة إلى التعامل الفوري، لضمان الانسيابية، وعدم إعاقة حركة المرور.

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع استمرار الرياح النشطة والأتربة المثارة، منوها إلى التأثيرات المصاحبة للموجة، التي تشمل تدني مدى الرؤية.

وأوضح أن الموجة تشمل محافظات الأحساء والبطحاء والجبيل والخبر والدمام والظهران والعبيلة والقطيف وبقيق ورأس تنورة وسلوى وعردة.