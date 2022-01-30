شكرا لقرائتكم خبر عن 380 جلسة حوارية بـ «Leap» التقني في الرياض 1 فبراير والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تحتضن واجهة الرياض، فعاليات مؤتمر LEAP التقني خلال الفترة من 1 إلى 3 فبراير تحت شعار «عين على المستقبل»، حيث سيناقش 350 متحدثا دوليا ومحليا عبر أكثر من 380 جلسة من على 6 منصات رئيسة، بهدف استشراف المستقبل تقنيا وفرص الازدهار، وإعادة صياغة أسلوب معيشة البشرية والارتقاء بالحياة بشكل أفضل.

ويأتي مؤتمر LEAP في ظل الرعاية والدعم اللامحدود الذي تحظى به قطاعات الاتصالات وتقنية المعلومات والفضاء والبحث والابتكار من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية - حفظه الله-، والذي يعكسه بما حظيت به المملكة من مكانة عالمية متميزة وريادتها تقنيا وابتكاريا إقليميا.

وتنطلق الفعاليات صباح الثلاثاء من على منصة Leap الرئيسة، والتي ستعرض المناقشات الرئيسة ومنها موضوعات إدارة التغيير، والإستراتيجية القيادية للنجاح، والتقنية لخدمة البشرية.