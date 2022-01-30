شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مكة يدشن تطوير متنزه العين الحارة بغميقة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دشن صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، مساء أمس الأول مشروع تطوير متنزه العين الحارة بمركز غميقة التابع لمحافظة الليث، وذلك بعد أن وجه سموه بإعادة تأهيل الموقع بعد أن غمرته مياه الأمطار الغزيرة التي هطلت على المحافظة قبل عدة أعوم، كما وجه بتشكيل فريق عمل لدراسة كيفية حمايته من الأمطار والسيول.

واستمع خلال الافتتاح الذي حضره أمين محافظة جدة صالح التركي، إلى شرح مفصل عن متنزه «العين الحارة» الذي يعد من أهم وأبرز مواقع الاستشفاء العلاجية والسياحية بالمنطقة، ويرتفع عن سطح الأرض بمقدار 165 مترا، فيما تتجاوز مساحته 49 ألف متر مربع، ويحوي 19 عينا تتراوح درجة الحرارة فيها ما بين 80 إلى 85 درجة مئوية.

وتجول الأمير خالد الفيصل في مكونات المتنزه، والذي يحوي مسطحات خضراء بمساحة 20 ألف متر مربع مجهزة بشبكة ري أوتوماتيكية، كما تم تزويد الموقع بالإنارة وألعاب الأطفال ومظلات خشبية ودورات مياه وممرات للمشاة، وقد شملت أعمال إعادة التأهيل تكسيات من الحجارة الطبيعية لأرضيات وجوانب المجرى وتنفيذ جلسات خشبية بمساحة 400 متر مربع وغرف خشبية «غرف ساونا»، ولحماية المتنزه من أخطار السيول تم إنشاء حائط حماية خرسانية بطول 400 متر.