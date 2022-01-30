شكرا لقرائتكم خبر عن 1135 حقيبة شتوية من مركز الملك سلمان لمتضرري مأرب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الخميس الماضي، ضمن مشروع الحقيبة الشتوية للمتضررين والنازحين في الجمهورية اليمنية الشقيقة، 1.135 حقيبة شتوية في مديرية المدينة بمحافظة مأرب، استفاد منها 7.037 فردا.

يأتي ذلك في إطار الجهود التي تقدمها المملكة من خلال المركز للأشقاء في اليمن للتخفيف من معاناتهم جراء الأزمة الإنسانية التي يمرون بها.

ومن ناحية أخرى، واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع المساعدات الغذائية والإيوائية للأسر الأكثر احتياجا في أفغانستان الشقيقة، ووزع المركز أمس، 9 أطنان و900 كيلوجرام من المساعدات، شملت 150 سلة غذائية، و300 كيس دقيق، و150 حقيبة شتوية، و150 بطانية، وذلك في مديرية بجامي بالعاصمة الأفغانية كابول، استفاد منها 150 أسرة.

وتأتي المساعدات ضمن الجسر البري الإغاثي السعودي الذي سيره المركز لإغاثة الشعب الأفغاني الشقيق.