عاجل | وجبات مرضى القصيم تفوق الرياض

تصدرت منطقة القصيم المناطق الصحية في إجمالي عدد الوجبات للمرضى والتمريض والمناوبين والمرافقين، إذ وصل عدد الوجبات إلى 7188540، متقدمة على الرياض بنحو 1.5 مليون وجبة وبنسبة 26 %، إذ سجلت الثانية 5786737 وجبة، تلتها عسير بـ 5510078، والمدينة المنورة 5047468، في حين وصل إجمالي عدد الوجبات بالعاصمة المقدسة 4928237، وجدة 4067621، تلتها نجران بـ 3817998 وجبة، ثم جازان 3386242، و3356999 وجبة بالطائف.

وسجلت الباحة عدد وجبات بلغ 2711938، تليها تبوك بـ 2673750، ثم الجوف 2595123، والحدود الشمالية 2528600 وجبة، تليها حائل بـ 2468676، والأحساء 2453643، والشرقية 1643558، تليها بيشة بـ 1427781، ثم حفر الباطن 1348262، ثم القنفذة 1067472، تليها القريات في آخر القائمة بـ 232888 وجبة.

مستحقو التغذية

وكشف التقرير السنوي لوزارة الصحة عن عدد الوجبات التقريبي لمستحقي التغذية بمستشفيات الوزارة خلال عام، حيث بلغت (64241656) وجبة منها (21897067) وجبات مرضى، و(34445793) وجبات التمريض والمناوبين، و(7859632) وجبات المرافقين.

كما أظهر التقرير عن اجمالي المتوسط اليومي لوجبات المرضى بمستشفيات وزارة الصحة في 20 منطقة صحية، حيث كان المتوسط (59828) وجبة، وقدرت نسبة وجبات المرضى لمجموع الوجبات بـ (34 %)، وجاء متوسط وجبات المرضى لكل سرير في السنة (559) وجبة.

شقق سكنية

إلى ذلك، كشفت إحصائية للصحة السعودية لعام 2021، عن المجمعات السكنية المملوكة لها، في 20 منطقة صحية بالمملكة، وتبلغ 203 مجمعات، وتتنوع الوحدات بالمجمعات السكنية بين الفلل والشقق العائلية ووحدات عزاب ووحدات عازبات ومباني مستأجرة، ويبلغ إجمالي عدد المجمعات في هذه المناطق 287 مجمعًا، ويبلغ العدد الإجمالي لمستلم الوحدة 37222 مستلمًا.

ويبلغ عدد الوحدات بالمجمعات السكنية المملوكة للوزارة، في كل المناطق، 671 فيلا، و5268 شقة عائلية، و1833 وحدة للعزاب، و12153 وحدة للعازبات، و84 مبنى مستأجرًا.