ضبط 10 كيلو جرامات مواد مخدرة في مركبة مواطن

عاجل | وجبات مرضى القصيم تفوق الرياض تصدرت منطقة القصيم المناطق الصحية في إجمالي عدد الوجبات للمرضى والتمريض والمناوبين والمرافقين، إذ وصل عدد الوجبات إلى 7188540، متقدمة... جدة منال الجعيد و جدة : يُمن لقمان جدة منال الجعيد و جدة : يُمن لقمان 27 جمادى الآخرة 1443 هـ 27 جمادى الآخرة 1443 هـ

ثلوج الأردن تزحف على المناطق الشمالية في الوقت الذي ما زالت الثلوج تتواصل في الأردن تأترث المناطق الشمالية بتلك الموجة الباردة مع توقع تساقط الثلوج على الحدود الشمالية... المدينة المنورة : طلال السناني والمناطق دوت الخليج المدينة المنورة : طلال السناني والمناطق دوت الخليج 26 جمادى الآخرة 1443 هـ 26 جمادى الآخرة 1443 هـ

آل المؤنس قصور تعانق السحاب تتميز محافظة ظهران الجنوب - 150 كم جنوب شرق مدينة أبها - بقراها التراثية وبنمطها المعماري، ومنها قرية آل المؤنس منفردة بتعدد حصونها... ظهران الجنوب: دوت الخليج ظهران الجنوب: دوت الخليج 26 جمادى الآخرة 1443 هـ 26 جمادى الآخرة 1443 هـ

تطبيقات إلكترونية بالمجاردة قدمت كلية العلوم والآداب بالمجاردة 13 مشروع تخرج، كمشاريع خدمية لمختلف جهات المجتمع المحلي بقطاع تهامة، وأوضحت عميدة الكلية... المجاردة: محمد آل عمر المجاردة: محمد آل عمر 26 جمادى الآخرة 1443 هـ 26 جمادى الآخرة 1443 هـ

كورونا يعلق الانتظام في ثانويتين بنجران استخدم مديرا مدرستين في المرحلة الثانوية بتعليم نجران، صلاحياتهما في تعليق الدراسة الحضورية حتى إشعار آخر، والعودة إلى الدراسة عن... نجران: قاسم الكستبان نجران: قاسم الكستبان 26 جمادى الآخرة 1443 هـ 26 جمادى الآخرة 1443 هـ

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