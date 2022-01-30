- 1/8
- 2/8
- 3/8
- 4/8
- 5/8
- 6/8
- 7/8
- 8/8
عاجل | وجبات مرضى القصيم تفوق الرياض
تصدرت منطقة القصيم المناطق الصحية في إجمالي عدد الوجبات للمرضى والتمريض والمناوبين والمرافقين، إذ وصل عدد الوجبات إلى 7188540، متقدمة...
ثلوج الأردن تزحف على المناطق الشمالية
في الوقت الذي ما زالت الثلوج تتواصل في الأردن تأترث المناطق الشمالية بتلك الموجة الباردة مع توقع تساقط الثلوج على الحدود الشمالية...
آل المؤنس قصور تعانق السحاب
تتميز محافظة ظهران الجنوب - 150 كم جنوب شرق مدينة أبها - بقراها التراثية وبنمطها المعماري، ومنها قرية آل المؤنس منفردة بتعدد حصونها...
تطبيقات إلكترونية بالمجاردة
قدمت كلية العلوم والآداب بالمجاردة 13 مشروع تخرج، كمشاريع خدمية لمختلف جهات المجتمع المحلي بقطاع تهامة، وأوضحت عميدة الكلية...
كورونا يعلق الانتظام في ثانويتين بنجران
استخدم مديرا مدرستين في المرحلة الثانوية بتعليم نجران، صلاحياتهما في تعليق الدراسة الحضورية حتى إشعار آخر، والعودة إلى الدراسة عن...
كانت هذه تفاصيل خبر ضبط 10 كيلو جرامات مواد مخدرة في مركبة مواطن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.