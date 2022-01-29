ثلوج الأردن تزحف على المناطق الشمالية

في الوقت الذي ما زالت الثلوج تتواصل في الأردن تأترث المناطق الشمالية بتلك الموجة الباردة مع توقع تساقط الثلوج على الحدود الشمالية وبالتحديد طريف وقريات الجوف مع تكون الصقيع على جبل اللوز وعلقان في منطقة تبوك.

وذكر المركز الوطني للأرصاد وحماية البيئة أن الانخفاض في درجات الحرارة سيستمر على شمال وشرق ووسط المملكة وتؤثر تدريجياً على الأجزاء الجنوبية.

تكون الصقيع

وتوقع المركز استمرار تأثير الموجة الباردة على معظم مناطق المملكة خصوصا على مناطق الحدود الشمالية، الجوف، تبوك وحائل ولا يستبعد تكون الصقيع خلال ساعات الصباح الباكر على أجزاء من تلك المناطق، في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض ونجران تمتد إلى الأجزاء الشرقية من مناطق عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 25-45كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

توخي الحيطة

‫وكانت العواصف الثلجية ضربت مناطق واسعة في الأردن، فيما تأثرت مناطق شمال المملكة بتلك الموجة الباردة‬، وأهابت الملحقية السعودية في الأردن بالطلبة توخي الحيطة والحذر بسبب سوء الأحوال الجوية. وسجلت طريف أدنى درجة حرارة خلال الأيام الماضية منذ بداية شتاء هذا العام بـ -6 تليها القريات -5، ثم عرعر -4. وتوالت درجات الحرارة في الانخفاض على مناطق المملكة حيث سجلت الصغرى على تبوك صفر مئوية وحائل درجتين وسكاكا درجة واحدة، والرياض درجة حرارة صغرى بلغت 07 درجات مئوية.