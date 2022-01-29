تطبيقات إلكترونية بالمجاردة

قدمت كلية العلوم والآداب بالمجاردة 13 مشروع تخرج، كمشاريع خدمية لمختلف جهات المجتمع المحلي بقطاع تهامة، وأوضحت عميدة الكلية الدكتورة مها محمد الشهري أنه تم الانتهاء من ثمانية مشاريع من بين المشاريع الـ 13، مضيفة أنه سيتم الانتهاء والتسليم لخمسة مشاريع أخرى بنهاية العام الجامعي الجاري، وبالنسبة للجنة الشبابية بمحافظة المجاردة، تم تقديم ثلاثة مشاريع لهم تتضمن تطبيقين وموقعًا إلكترونيًّا تشمل تطبيق صوت عسير، وموقع المرشد السياحي في المجاردة، وتطبيق TouristMJ، وبالنسبة لمكتب التعليم بمحافظة المجاردة، قدمت الكلية للمكتب تطبيق الصيانة المتعددة القطاعاتZero Time Service وموقعًا إلكترونيًّا للأرشفة الرقمية.

وفي السياق ذاته، قدمت الكلية ثلاثة تطبيقات وموقعًا إلكترونيًّا لمستشفى المجاردة العام، شملت تطبيق «سجلي»، وموقع «نرعاكم»، وموقع Dialya للتبرع بالكلى، وتطبيق «حياة» للتبرع بالدم، كما قدمت الكلية تطبيقًا لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة باسم Green Farm. إلى ذلك، قدمت الكلية للشؤون الفنية بفرع الجامعة بتهامة تطبيق النقل الطلابي الذكي وموقعًا إلكترونيًّا للخدمات الطبية، إضافة إلى جهات أخرى قدمت لها الكلية تطبيقات مثل تطبيق «بصمة» وهو مشروع جاهز، في حين تسعى الكلية إلى عقد مزيد من الشراكات المجتمعية .