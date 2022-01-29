تطبيقات إلكترونية بالمجاردة

وفي السياق ذاته، قدمت الكلية ثلاثة تطبيقات وموقعًا إلكترونيًّا لمستشفى المجاردة العام، شملت تطبيق «سجلي»، وموقع «نرعاكم»، وموقع Dialya للتبرع بالكلى، وتطبيق «حياة» للتبرع بالدم، كما قدمت الكلية تطبيقًا لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة باسم Green Farm. إلى ذلك، قدمت الكلية للشؤون الفنية بفرع الجامعة بتهامة تطبيق النقل الطلابي الذكي وموقعًا إلكترونيًّا للخدمات الطبية، إضافة إلى جهات أخرى قدمت لها الكلية تطبيقات مثل تطبيق «بصمة» وهو مشروع جاهز، في حين تسعى الكلية إلى عقد مزيد من الشراكات المجتمعية .
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