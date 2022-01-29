حصر للمظلات العشوائية

بدأت أمانة عسير وبلدياتها مؤخرًا العمل نحو الحد من ظاهرة انتشار المظلات العشوائية والمخالفة، وذلك من خلال حصر شامل قام به المراقبون الميدانيون لتلك الظاهرة بمدن ومحافظات المنطقة، والتي تعد مخالفة توجب الغرامة المالية والعقوبات المنصوص عليها نظامًا في ظل انتشارها العشوائي والمخالف على الأرصفة والأراضي بالشوارع وداخل الأحياء السكنية.

يأتي ذلك تماشيًا مع التعليمات التي تنص بإزالة تلك المظلات المخالفة والتجاوزات. وأكد أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، أن تلك الخطوة جاءت لمعالجة وضع المظلات العشوائية نظرًا لخطورتها على مرتادي الطرقات جراء سقوطه أو سقوط أجزاء منها، إضافة إلى أهمية تنظيم وتقنين وضع تلك المظلات بما يتوافق مع اللوائح والتعليمات حفاظا على الممتلكات العامة والخاصة، ومما سينعكس بالشكل الإيجابي على المشهد الجمالي لمدن ومحافظات المنطقة. وبدأت فعليًا الحملة الميدانية لحصر المظلات العشوائية والمخالفة تمهيدًا لإزالتها والتي وصلت إلى أكثر من 2000 مظلة عشوائية.