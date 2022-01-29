كورونا يعلق الانتظام في ثانويتين بنجران

استخدم مديرا مدرستين في المرحلة الثانوية بتعليم نجران، صلاحياتهما في تعليق الدراسة الحضورية حتى إشعار آخر، والعودة إلى الدراسة عن بعد عبر منصة مدرستي ، حفاظا على سلامة الطلاب والطاقم التعليمي والإداري، وذلك بعد ثبوت إصابة عدد من الطلاب بفيروس كورونا ، فيما أثنى مصدر تربوي، على حسن تعامل مديري المدرستين الثانويتين، مع ظهور إصابة عدد محدود من الطلاب بالفيروس، مؤكدا أنهما استخدمتا الصلاحيات، التي منحتها وزارة التعليم، والتي تسمح لإدارات التعليم، ومديري ومديرات المدارس بتعليق الدراسة في حال رصد بؤر لتفشي فيروس كورونا، حفاظا على سلامة الطلاب والطالبات، وذلك بوضع كافة التدابير والإجراءات لضمان سير العملية التعليمية، بعد التأكد من عدد الإصابات المؤكدة من خلال الصلاحيات الممنوحة لمدير المدرسة في تطبيق توكلنا، ومعرفة عدد الإصابات بالتنسيق مع إدارات التعليم والقطاعات الصحية، في كل منطقة.

تعليق الانتظام

وكانت إحدى المدارس الثانوية، تفاعلت سريعا، مع ظهور عدد من إصابات كورونا في صفوف الطلاب، ضمن إشرافها اليومي ومتابعتها الدقيقة للوضع الصحي للطلاب، وأشعرت كافة منسوبيها وأولياء الأمور، بالعودة إلى الدراسة عن بعد، عبر منصة «مدرستي»، يومي الأربعاء والخميس الماضيين، وتم التمديد لاحقا، كما علقت مدرسة ثانوية أخرى للبنين، الدراسة، الخميس الماضي، لنفس السبب.

وضع مستقر

وأكد مصدر تربوي، أن الحالة الصحية للطلاب والطالبات في مدارس المنطقة ومكاتب التعليم بالمحافظات، مستقرة، وأن الدراسة تسير بشكل منتظم وسط تكثيف الرقابة الصحية داخل المدارس، بمتابعة يومية من قبل مدير عام التعليم بالمنطقة فهد بن صالح عقالا، الذي وجه مديري ومديرات المدارس، بدقة متابعة الوضع الصحي للطلاب، وحث أولياء أمورهم للتوجه إلى عيادة «تطمن»، المتوفرة لدى الجهات الصحية، لعمل المسحة الطبية اللازمة، التي تظهر نتيجتها بشكل فوري، أو استخدام جهاز الفحص السريع الموجود بإحدى الصيدليات، إضافة إلى توعية أولياء أمور الطلاب، بعدم تمكين أي طالب تكون نتيجته إيجابية.

وحرص مديرو مدارس المنطقة، على تكثيف التوعية الصحية للطلاب، من خلال الإرشاد الطلابي، عن مخاطر التساهل في الالتزام بتطبيق الإجراءات الصحية، وتجنب المصافحة، أو الاختلاط مع أي طالب يشتبه في إصابته، ولبس الكمامة طوال انتظامهم في اليوم الدراسي، مع التحذير بإيقاع العقوبات المدرسية بحسب لائحة السلوك والمواظبة، بحق أي طالب مقصر في تطبيق تلك الإجراءات الاحترازية.