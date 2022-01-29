تعليق الانتظام
وكانت إحدى المدارس الثانوية، تفاعلت سريعا، مع ظهور عدد من إصابات كورونا في صفوف الطلاب، ضمن إشرافها اليومي ومتابعتها الدقيقة للوضع الصحي للطلاب، وأشعرت كافة منسوبيها وأولياء الأمور، بالعودة إلى الدراسة عن بعد، عبر منصة «مدرستي»، يومي الأربعاء والخميس الماضيين، وتم التمديد لاحقا، كما علقت مدرسة ثانوية أخرى للبنين، الدراسة، الخميس الماضي، لنفس السبب.
وضع مستقر
وأكد مصدر تربوي، أن الحالة الصحية للطلاب والطالبات في مدارس المنطقة ومكاتب التعليم بالمحافظات، مستقرة، وأن الدراسة تسير بشكل منتظم وسط تكثيف الرقابة الصحية داخل المدارس، بمتابعة يومية من قبل مدير عام التعليم بالمنطقة فهد بن صالح عقالا، الذي وجه مديري ومديرات المدارس، بدقة متابعة الوضع الصحي للطلاب، وحث أولياء أمورهم للتوجه إلى عيادة «تطمن»، المتوفرة لدى الجهات الصحية، لعمل المسحة الطبية اللازمة، التي تظهر نتيجتها بشكل فوري، أو استخدام جهاز الفحص السريع الموجود بإحدى الصيدليات، إضافة إلى توعية أولياء أمور الطلاب، بعدم تمكين أي طالب تكون نتيجته إيجابية.
وحرص مديرو مدارس المنطقة، على تكثيف التوعية الصحية للطلاب، من خلال الإرشاد الطلابي، عن مخاطر التساهل في الالتزام بتطبيق الإجراءات الصحية، وتجنب المصافحة، أو الاختلاط مع أي طالب يشتبه في إصابته، ولبس الكمامة طوال انتظامهم في اليوم الدراسي، مع التحذير بإيقاع العقوبات المدرسية بحسب لائحة السلوك والمواظبة، بحق أي طالب مقصر في تطبيق تلك الإجراءات الاحترازية.
كانت هذه تفاصيل خبر كورونا يعلق الانتظام في ثانويتين بنجران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.