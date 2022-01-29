إجازة يوم التأسيس تشمل القطاعين الحكومي والخاص

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ثلوج الأردن تزحف على المناطق الشمالية
في الوقت الذي ما زالت الثلوج تتواصل في الأردن تأترث المناطق الشمالية بتلك الموجة الباردة مع توقع تساقط الثلوج على الحدود الشمالية...
آل المؤنس قصور تعانق السحاب
تتميز محافظة ظهران الجنوب - 150 كم جنوب شرق مدينة أبها - بقراها التراثية وبنمطها المعماري، ومنها قرية آل المؤنس منفردة بتعدد حصونها...
تطبيقات إلكترونية بالمجاردة
قدمت كلية العلوم والآداب بالمجاردة 13 مشروع تخرج، كمشاريع خدمية لمختلف جهات المجتمع المحلي بقطاع تهامة، وأوضحت عميدة الكلية...
كورونا يعلق الانتظام في ثانويتين بنجران
استخدم مديرا مدرستين في المرحلة الثانوية بتعليم نجران، صلاحياتهما في تعليق الدراسة الحضورية حتى إشعار آخر، والعودة إلى الدراسة عن...
مناطق تحت حصار البابون
بينما أطلق المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية برنامج تقييم أضرار تزايد أعداد قرود (البابون)، الذي يهدف لتقييم الأضرار الناتجة عن...
100 يوم على التعداد السكاني ونوعان لجمع البيانات
بدأت الهيئة العامة للإحصاء في العمل على تعداد السعودية 2022، من خلال تحديث العناوين بوضع باركود وملصقات على المنازل، التي تعتبر إحدى...
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