إجازة يوم التأسيس تشمل القطاعين الحكومي والخاص

ثلوج الأردن تزحف على المناطق الشمالية في الوقت الذي ما زالت الثلوج تتواصل في الأردن تأترث المناطق الشمالية بتلك الموجة الباردة مع توقع تساقط الثلوج على الحدود الشمالية... المدينة المنورة : طلال السناني والمناطق دوت الخليج المدينة المنورة : طلال السناني والمناطق دوت الخليج 26 جمادى الآخرة 1443 هـ 26 جمادى الآخرة 1443 هـ

آل المؤنس قصور تعانق السحاب تتميز محافظة ظهران الجنوب - 150 كم جنوب شرق مدينة أبها - بقراها التراثية وبنمطها المعماري، ومنها قرية آل المؤنس منفردة بتعدد حصونها... ظهران الجنوب: دوت الخليج ظهران الجنوب: دوت الخليج 26 جمادى الآخرة 1443 هـ 26 جمادى الآخرة 1443 هـ

تطبيقات إلكترونية بالمجاردة قدمت كلية العلوم والآداب بالمجاردة 13 مشروع تخرج، كمشاريع خدمية لمختلف جهات المجتمع المحلي بقطاع تهامة، وأوضحت عميدة الكلية... المجاردة: محمد آل عمر المجاردة: محمد آل عمر 26 جمادى الآخرة 1443 هـ 26 جمادى الآخرة 1443 هـ

كورونا يعلق الانتظام في ثانويتين بنجران استخدم مديرا مدرستين في المرحلة الثانوية بتعليم نجران، صلاحياتهما في تعليق الدراسة الحضورية حتى إشعار آخر، والعودة إلى الدراسة عن... نجران: قاسم الكستبان نجران: قاسم الكستبان 26 جمادى الآخرة 1443 هـ 26 جمادى الآخرة 1443 هـ

" /> " /> مناطق تحت حصار البابون بينما أطلق المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية برنامج تقييم أضرار تزايد أعداد قرود (البابون)، الذي يهدف لتقييم الأضرار الناتجة عن... الباحة: مشعل الغامدي الباحة: مشعل الغامدي 26 جمادى الآخرة 1443 هـ 26 جمادى الآخرة 1443 هـ

100 يوم على التعداد السكاني ونوعان لجمع البيانات بدأت الهيئة العامة للإحصاء في العمل على تعداد السعودية 2022، من خلال تحديث العناوين بوضع باركود وملصقات على المنازل، التي تعتبر إحدى... المدينة المنورة: سعد الحربي المدينة المنورة: سعد الحربي 26 جمادى الآخرة 1443 هـ 26 جمادى الآخرة 1443 هـ

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