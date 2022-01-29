إطلاق 20 من ظباء الريم في الثمامة

قام وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية المهندس عبدالرحمن الفضلي، بزيارة تفقدية لمركز الملك خالد لأبحاث الحياة الفطرية في الثمامة، للاطلاع على سير العمل في برامج إكثار وإعادة توطين الكائنات المحلية المهددة بالانقراض في بيئاتها الطبيعية في مناطق المملكة.

إعادة التوطين

وافتتح الفضلي خلال الزيارة، العيادة البيطرية الجديدة ومختبر التحاليل والأبحاث، بعد أن استمع إلى عرض عن المركز وأقسامه وبرامجه، ثم قام بجولة ميدانية شملت وحدة إكثار ظباء «الريم» والإدمي و«نيومان» ووحدات المها والوعل الجبلي، واطلع على منطقة تأهيل الكائنات المعدة لبرنامج إعادة التوطين. وفي نهاية الجولة أطلق المهندس الفضلي 20 من ظباء الريم في منطقة التأهيل.

مركز رائد

ويعمل مركز الملك خالد لأبحاث الحياة الفطرية التابع للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية منذ إنشائه في عام 1987، على إدارة وإنماء مجموعة من الحيوانات الفطرية التي كانت النواة الأولى لبدء برنامج المحافظة على الحياة الفطرية في المملكة.

ويمتلك المركز 5 برامج للإكثار والمحافظة على الأنواع الفطرية المهددة بالانقراض وهي، برنامج إكثار ظباء الريم، وبرنامج إكثار ظباء الإدمي، وبرنامج إكثار ظباء نيومان، وبرنامج إكثار الوعل النوبي، وبرنامج إكثار المها العربي.

ويعد المركز في طليعة المراكز العالمية المتخصصة في أبحاث الظلفيات البرية وإكثارها، باعتباره مستودعًا للظلفيات البرية المهددة بالانقراض، كما أن المركز رائد في رعاية وصحة الحيوان وما يتعلق بذلك من علوم الأمراض والتغذية والجينات.