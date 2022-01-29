شكرا لقرائتكم خبر عن "آل عبيد" يروي لـ"اليوم" قصة وضع موقع اللقاحات على منزله والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - أعداد الراغبين في تلقي اللقاح وصلت إلى الآلاف

- "الجرعة الثالثة" زادت من أعداد الراغبين بتلقي اللقاح

- تناقصت الأعداد بعد اتصال تلقيته من متحدث الصحة

أوضح المواطن عبدالله سليمان آل عبيد لـ"اليوم" أنه تم وضع موقع مركز اللقاحات في تطبيق صحتي على منزله في أحد أحياء الرياض، مشيراً إلى أن أعداد الراغبين في تلقي اللقاحات وصلت أمام باب منزله إلى الآلاف.

وأشار إلى أن هذه المعاناة بدأت قبل أكثر من أسبوعين حيث كانت أعداد متلقين الجرعة الأولى والثانية قليلة ويقوم بوصفهم، ثم بدأت الأعداد بكثرة لراغبي الجرعة الثالثة.

وأضاف أنه تلقى اتصال من متحدث وزارة الصحة د. محمد العبدالعالي، ثم بدأت الأعداد أمام منزله تقل بعد ذلك.