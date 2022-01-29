شكرا لقرائتكم خبر 230 موهوبا يحصدون أعلى الدرجات في مبادرة «الموهوبون العرب» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة»، والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم «الألكسو» أمس، نتائج النسخة الأولى من مبادرة «الموهوبون العرب»، التي تهدف إلى نشر ثقافة الموهبة ودعم رعاية الموهوبين في العالم العربي، خلال مؤتمر صحفي عقد في فندق الهيلتون بمدينة جدة، بحضور الأمين العام لـ»موهبة» الدكتور سعود المتحمي، والمدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم «الألكسو» الدكتور محمد ولد أعمر، ورئيس المجلس التنفيذي للمنظمة هاني المقبل.

وتقدم المتحمي بالشكر لرئيس اللجنة الوطنية السعودية للتربية والثقافة والعلوم، وزير الثقافة الأمير بدربن فرحان، لرعايته ودعمه للمبادرة، مثمنا له وللجنة جهودهم في دعم المبادرات والشراكات مع الجهات الوطنية في مجالات التربية والثقافة والعلوم، ومع المنظمات الإقليمية والدولية، لصقل المزيد من المواهب العربية الناشئة، التي ستسهم في تحقيق التنمية المستدامة 2030 لرفع الكفاءات والطاقات في العالم العربي.

كما وجه الشكر للمجلس التنفيذي لمنظمة الألكسو والدول الأعضاء، ووزراء التربية والتعليم في الدول المشاركة على دعمهم للمبادرة والحرص على إنجاحها، ورفع مستوى تأثيرها، والإسهام في تحقيق أهدافها وتحقيق التطلعات، وخدمة شعوب الوطن العربي.

وكشف المتحمي عن أسماء 230 موهبة عربية حصلوا على أعلى الدرجات في مبادرة «الموهوبون العرب 2021»، يمثلون 12 دولة عربية، وهي: المملكة، الإمارات العربية المتحدة، مملكة البحرين، دولة قطر، سلطنة عمان، دولة فلسطين، المملكة الأردنية الهاشمية، جمهورية العراق، الجمهورية اليمنية، الجمهورية التونسية، الجمهورية الإسلامية الموريتانية، ودولة ليبيا، موزعين على 3 فئات للطلبة الموهوبين، هي: «موهبة استثنائية» و»موهوب» و»موهبة الواعدة».

وأوضح أن مؤسسة «موهبة» ستقدم حزمة من البرامج لتنمية قدرات الموهوبين العرب المتأهلين في المبادرة وصقل مواهبهم، حيث ستقدم المؤسسة لأصحاب المواهب الاستثنائية برامج رعاية عدة حضورية وعن بعد، تشمل «برنامج التميز للالتحاق بالجامعات المرموقة»، ويتضمن تقديم الإرشاد والاستشارة والتوجيه، وتدريبهم على القيادة، إلى جانب «برنامج موهبة الإثرائي العالمي»، و»برنامج موهبة الإثرائي الأكاديمي»، فيما ستقدم للطلاب المكتشفين في مستوى «موهوب» برامج رعاية تتضمن برنامجي موهبة الإثرائي العالمي، وموهبة الإثرائي الأكاديمي ويحتويان على 75% محتوى علمي، و25% من مهارات القرن الـ21.

موهوبون حققوا أعلى الدرجات:

