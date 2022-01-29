شكرا لقرائتكم خبر 59 فرصة توطين قدمتها «صدارة» في «اكتفاء »2022 بالظهران ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قدمت شركة صدارة للكيميائيات خلال مشاركتها في المنتدى والمعرض السادس لبرنامج تعزيز القيمة المضافة الإجمالية لقطاع التوريد (اكتفاء)، الذي أقيم في الفترة من 24 إلى 26 يناير الحالي، 59 فرصة لتوطين المشتريات تجاوزت قيمتها الإجمالية 4.8 مليارات ريال، للسنوات الخمس المقبلة في مجالات الكيميائيات والمعدات وقطع الغيار، وذلك في مركز الظهران الدولي للمعارض والمؤتمرات بالظهران.

واستعرضت الشركة عددا من الفرص والمبادرات في مجال توطين المشتريات وجذب الاستثمارات في مجمع الصناعات الكيميائية والتحويلية «بلاسكيم»، المستهدف توطينها من خلال الاستفادة من خطي أنابيب أكسيد الإيثيلين وأكسيد البروبيلين، اللذين يعدان عناصر أساسية في تمكين وتصنيع عدد من التطبيقات المهمة للمملكة في عدد من الصناعات التحويلية الرئيسية، مثل كيميائيات النفط والغاز، مواد الإنشاء، المنظفات، منتجات العناية المنزلية والشخصية، المواد الكيميائية لمعالجة المياه، المواد الكيميائية للتعدين، تطبيقات التغليف والطلاء، المستحضرات الصيدلانية، أعلاف الحيوانات، وغيرها من التطبيقات.

كما قدمت ورشتي عمل استعرضت فيها فرص توطين المشتريات لتمكين الموردين المحليين والمستثمرين المحتملين للاطلاع على الفرص المستقبلية لدى صدارة للسلع والخدمات، وناقشت تمكين الاستثمارات التحويلية في مجمع بلاسكيم، وطرح عدد من الفرص للمستثمرين لعدد من التطبيقات، مثل سلسلة قيمة البولي يوريثان والمواد الكيميائية المتخصصة والوسيطة.

وأشار الرئيس التنفيذي لشركة صدارة للكيميائيات الدكتور فيصل الفقير، إلى أن مشاركة صدارة الفاعلة في منتدى ومعرض اكتفاء 2022 تأتي ضمن ركائز خطتها الاستراتيجية ومبادراتها لتمكين وتوطين الصناعة، والمساهمة في تعزيز المحتوى المحلي لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، حيث يعد اكتفاء 2022 أحد أهم المنصات العالمية، وفرصة مواتية لمشاركة وتأهيل الكوادر الوطنية والمصنعين المحليين.