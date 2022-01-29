شكرا لقرائتكم خبر فرقة إسعافية تطوعية تنقذ حياة مقيم بالحرم المكي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أسهمت فرقة تطوعية تابعة لهيئة الهلال الأحمر بمنطقة مكة المكرمة، خلال وقت صلاة الجمعة بالمسجد الحرام؛ في إنقاذ حياة مريض بالعقد الرابع من العمر، بعدما أظهرت استجابة سريعة وتعاملا احترافيا مع الحالة التي كانت تعاني من توقف في القلب نتيجة جلطة قلبية.

وأوضح المدير العام للاتصال المؤسسي والمتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر عبدالعزيز الصوينع، «إن غرفة العمليات بالعاصمة المقدسة تلقت بلاغا يفيد بمعاناة مقيم موجود بتوسعة الملك عبدالله بالمسجد الحرام، من ألم شديد في الصدر، حيث مررت غرفة العمليات البلاغ إلى فرقة إسعافية تطوعية تعمل بالحرم».

وأكد أن الفرقة وصلت سريعا إلى المريض، الذي كان يعاني من توقف القلب والتنفس، مما استدعى وضعه على أحد أجهزة الإنعاش القلبي الرئوي (AED) المتوفرة في أماكن متفرقة بالمسجد الحرام.