شكرا لقرائتكم خبر فرقة إسعافية تطوعية تنقذ حياة مقيم بالحرم المكي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأوضح المدير العام للاتصال المؤسسي والمتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر عبدالعزيز الصوينع، «إن غرفة العمليات بالعاصمة المقدسة تلقت بلاغا يفيد بمعاناة مقيم موجود بتوسعة الملك عبدالله بالمسجد الحرام، من ألم شديد في الصدر، حيث مررت غرفة العمليات البلاغ إلى فرقة إسعافية تطوعية تعمل بالحرم».
وأكد أن الفرقة وصلت سريعا إلى المريض، الذي كان يعاني من توقف القلب والتنفس، مما استدعى وضعه على أحد أجهزة الإنعاش القلبي الرئوي (AED) المتوفرة في أماكن متفرقة بالمسجد الحرام.
كانت هذه تفاصيل خبر فرقة إسعافية تطوعية تنقذ حياة مقيم بالحرم المكي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.