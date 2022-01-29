شكرا لقرائتكم خبر إيقاف 13,620 مخالفا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، عن ضبط 13620 مخالفا في مناطق المملكة كافة، خلال الفترة من 20 إلى 26 يناير الحالي.

وأكدت وزارة الداخلية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به، وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة الجميع على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم 911 بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و999 و996 في جميع مناطق المملكة.

نتائج الحملات:

1 - إجمالي المخالفين الذين ضبطوا بالحملات الميدانية الأمنية المشتركة في مناطق المملكة كافة 13620 مخالفا، منهم:







6700 مخالف لنظام الإقامة



5177 مخالفا لنظام أمن الحدود



1743 مخالفا لنظام العمل.







55 % يمنيو الجنسية



42 % إثيوبيو الجنسية



3 % جنسيات أخرى



ضبط 139 شخصا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة



2 - إجمالي من ضبطوا خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة 274 شخصا، منهم:3 - ضبط 11 متورطا في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم

4 - إجمالي من يخضعون حاليا لإجراءات تنفيذ الأنظمة 96504 وافدين مخالفين، منهم:







86019 رجلا



10485 امرأة







إحالة 2397 مخالفا لاستكمال حجوزات سفرهم



ترحيل 7504 مخالفين



5 - إحالة 84966 مخالفا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر