تسجيل 3913 إصابة بكورونا وشفاء 4284 حالة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سجلت وزارة الصحة أمس 3913 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، فيما تماثلت 4284 حالة للشفاء. وأوضحت الوزارة في إحصائية لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية، أن عدد الحالات الحرجة 878. وبينت أنه جرى تسجيل حالتي وفاة، داعية الجميع إلى التواصل مع مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة المستجدات.





إجمالي الإصابات 679,384



حالات التعافي 630,816



إجمالي عدد الوفيات 8933



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