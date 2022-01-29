شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 4 مخالفين بحوزتهم كمية من الحطب المحلي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضبطت الجهات المختصة بالأمن العام في منطقتي القصيم والحدود الشمالية (4) مواطنين مخالفين لنظام البيئة، الذي يمنع بيع الحطب المحلي أو نقله، بحوزتهم كمية من الحطب المحلي المعروض للبيع على متن (4) مركبات، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية كافة.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ الحملة التي تقوم بها وزارة الداخلية ممثلة في القوات الخاصة للأمن البيئي والجهات الأمنية المساندة في متابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي داخل المدن والمحافظات وعلى الطرق التي تربط المناطق، وما ينشر في هذا المجال عبر مختلف المنصات، بالتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة.

وحث الأمن العام على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على رقمي الطوارئ (996) و(999) في جميع مناطق المملكة، و(911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض.