شكرا لقرائتكم خبر عن سفير المملكة في عمّان يطمئن على الحالة الصحية للمواطنين السعوديين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - أكد حرص خادم الحرمين وسمو ولي العهد على المواطن أينما كان

اطمأن سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن نايف بن بندر السديري على الحالة الصحية للمواطنين السعوديين ناصر الرشيدي، وغازي الشراري، في أحد مستشفيات العاصمة الأردنية عمّان.

وكان الطفل "غازي الشراري" قد أصيب أثناء التزلج على الثلوج في العاصمة الأردنية عمّان.

وتأتي زيارة سفير المملكة لدى الأردن تأكيدًا لحرص خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد – يحفظهما الله- على المواطن أينما كان.