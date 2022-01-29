الارشيف / اخبار السعوديه

سفير المملكة في عمّان يطمئن على الحالة الصحية للمواطنين السعوديين

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن سفير المملكة في عمّان يطمئن على الحالة الصحية للمواطنين السعوديين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - أكد حرص خادم الحرمين وسمو ولي العهد على المواطن أينما كان

اطمأن سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن نايف بن بندر السديري على الحالة الصحية للمواطنين السعوديين ناصر الرشيدي، وغازي الشراري، في أحد مستشفيات العاصمة الأردنية عمّان.

وكان الطفل "غازي الشراري" قد أصيب أثناء التزلج على الثلوج في العاصمة الأردنية عمّان.

وتأتي زيارة سفير المملكة لدى الأردن تأكيدًا لحرص خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد – يحفظهما الله- على المواطن أينما كان.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

قد تقرأ أيضا