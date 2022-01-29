شكرا لقرائتكم خبر استشراف مستقبل التقنية وإلهام البشرية بـ380 جلسة حوارية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تحتضن واجهة الرياض، منتصف الأسبوع المقبل، فعاليات مؤتمر LEAP التقني خلال الفترة من 1 إلى 3 فبراير تحت شعار «عين على المستقبل»، حيث سيناقش 350 متحدثا دوليا ومحليا عبر أكثر من 380 جلسة من على 6 منصات رئيسة، بهدف استشراف المستقبل تقنيا وفرص الازدهار، وإعادة صياغة أسلوب معيشة البشرية والارتقاء بالحياة بشكل أفضل.

ويأتي مؤتمر LEAP في ظل الرعاية والدعم اللامحدود الذي تحظى به قطاعات الاتصالات وتقنية المعلومات والفضاء والبحث والابتكار من ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأمير محمد بن سلمان، والذي يعكسه بما حظت به المملكة من مكانة عالمية متميزة وريادتها تقنيا وابتكاريا إقليميا.

وتنطلق الفعاليات صباح الثلاثاء من على منصة Leap الرئيسة، والتي ستعرض المناقشات الرئيسة ومنها موضوعات إدارة التغيير، والاستراتيجية القيادية للنجاح، التقنية لخدمة البشرية، الشمولية والانتماء والتنوع، التعاون والابتكار والاستثمار.

وتتفرع من ضمن منصة المناقشات رفيعة المستوى الرئيسة عدة منصات، فيما تناقش منصة الاقتصاد المبني على الابتكار عدة محاور رئيسة منها: الروبوتات في خدمة الإنسان، الترفيه والفن الرقمي، الابتكار في الموضة والتصميم، والاقتصاد القائم على الابتكار، ودور الإعلام في الابتكار. وماليا، تناقش منصة التقنية المالية مستقبل التقنيات المالية، ووسائل الدفع الالكترونية، وتمكين الشركات الناشئة، والأمن السيبراني والابتكار، وحوكمة التقنيات المالية. فيما تبحث منصة التقنية التعليمية تنمية القدرات الرقمية، والتقنيات التعليمية، والخصوصية والأمان والحماية، ومهارات المستقبل الرقمية.

ومن على منصة طاقة المستقبل ستناقش عدة موضوعات منها آفاق جديدة في الطاقة، تحديات الأمن والحلول، والاقتصاد الأخضر والابتكار، والتقنيات الذكية ستمكن الاستدامة، وتخزين الطاقة.

وتجمع منصة Stage Leap Forward القادة التقنيين لمناقشة التنبؤات المستقبلية للتقنية وأثرها على الإنسان، كما توفر الفعالية ناديا للمستثمرين، يجمع كبار المستثمرين والجيل الجديد من الشركات الناشئة من جميع أنحاء العالم، واقتراح قيم مشتركة لمنفعة البشرية. فيما تنعقد على منصة عروض الشركات الناشئة، والتي تستضيف مرحلة تنافس الشركات الناشئة أصحاب المشاريع المتميزة الذي سيتحدثون لإبهار لجنة مكونة من خبراء الاستثمار من الطراز العالمي، بهدف الفوز بجوائز تصل إلى مليون دولار.

منصة المدن الذكية تناقش موضوعات:







استراتيجية البنية التحتية الرقمية



التطور المستدام والبيئة



التنقل الذكي والجيل الخامس والتوائم الرقمية



الشراكات الخاصة والعامة



التهديدات السيبرانية والأمان



منصة قطاع التجزئة تناقش



استراتيجية التحول الرقمي



الإعلانات الرقمية والتفاعل



التقنية في قطاع التجزئة



التجارة الالكترونية



تطوير ثقافة الابتكار



منصة التقنية الحيوية تناقش:





تقنيات الصحة الرقمية



القيادة في قطاع الصحة



تحسين اتخاذ القرارات الصحية



تحول المعامل الصحية



الأخلاقيات



منصة الثورة الصناعية الرابعة تناقش: